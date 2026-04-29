به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک نظرسنجی جدید نشان داد که بیش از نیمی از شهروندان آمریکایی معتقدند وضعیت مالی آنها بهطور مستمر رو به وخامت است؛ رقمی که بالاترین سطح در ۲۵ سال اخیر به شمار میرود. این وضعیت در حالی رخ میدهد که ایالات متحده آمریکا همزمان با تنشهای فزاینده در چندین جبهه مواجه است.
براساس گزارش شبکه الجزیره در نظرسنجی که توسط مؤسسه افکارسنجی گالوپ انجام شده، ۵۵ درصد شرکتکنندگان اعلام کردهاند شرایط مالی آنها بدتر شده است؛ در حالی که این رقم در سال گذشته میلادی ۵۳ درصد و در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴۷ درصد بود. این بالاترین میزان از سال ۲۰۰۱ تاکنون محسوب میشود.
این نرخ جدید حتی از دوره بحران مالی جهانی و دوران همهگیری کرونا نیز فراتر رفته است؛ چراکه آمریکاییها پس از سالها تورم بالا، اکنون با افزایش اخیر قیمت سوخت ناشی از جنگ علیه ایران نیز روبهرو هستند؛ موضوعی که چالشی جدی برای دونالد ترامپ و جمهوریخواهان در آستانه انتخابات میاندورهای ایجاد کرده است.
درباره مهمترین مشکلات مالی، ۳۱ درصد از پاسخدهندگان افزایش هزینههای زندگی را مهمترین دغدغه دانستهاند، در حالی که ۱۳ درصد نیز هزینههای انرژی را عامل اصلی فشار اقتصادی معرفی کردهاند؛ رقمی که نسبت به سال گذشته ۱۰ واحد درصد افزایش یافته و بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ است.
طبق این نظرسنجی، حدود نیمی از پاسخدهندگان (۴۸ درصد) نسبت به هزینههای روزمره خدمات درمانی ابراز نگرانی کردهاند. همچنین ۴۱ درصد از ناتوانی در پرداخت قبضهای ماهانه عادی و ۴۰ درصد از هزینههای تحصیلات دانشگاهی ابراز نگرانی کردهاند. در مقابل، میزان نگرانی نسبت به هزینههای مسکن کمتر و در سطح ۳۵ درصد بوده است.
نگرانیهای مالی رو به افزایش
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد توانایی تأمین هزینهها همچنان مهمترین چالش مالی خانوادههای آمریکایی است و نگرانی درباره مخارج مختلف، فاصله زیادی با سایر دغدغههای اقتصادی دارد.
در این گزارش آمده است که نرخ تورم در سال ۲۰۲۱ بهصورت پیوسته افزایش یافت؛ بهگونهای که از ۱.۴ درصد در ژانویه به ۷ درصد در دسامبر رسید و در ژوئن ۲۰۲۲ به اوج ۹.۱ درصدی رسید. از آن زمان تاکنون کاهش یافته و از ابتدای سال ۲۰۲۵ در بیشتر ماهها کمتر از ۳ درصد ثبت شده است.
با این حال، تورم هنوز بهطور پایدار به محدوده کمتر از ۳ درصد که در دهه پیش از سال ۲۰۲۱ رایج بود بازنگشته؛ موضوعی که به نظر میرسد مصرفکنندگان همچنان در انتظار آن هستند.
این گزارش تأکید میکند که با وجود کاهش نسبی تورم، آثار تورم شدید دوران کرونا و سالهای پس از آن همچنان بر ذهنیت مالی آمریکاییها سایه انداخته و نگاه آنها به آینده همچنان محتاطانه است.
برای پنجمین سال متوالی، شمار بیشتری از آمریکاییها اعلام کردهاند که وضعیت مالیشان بدتر شده و بهتر نشده است.
هرچند نرخ تورم آمریکا اکنون پایینتر از اوج سال ۲۰۲۲ است، اما همچنان از سطح پیش از دوره قبلی ریاستجمهوری ترامپ، بالاتر قرار دارد. در همین حال، افزایش قیمت سوخت فشارها را بیشتر کرده است؛ بهطوری که میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به ۴.۱۱ دلار رسیده، در حالی که پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کمتر از ۳ دلار بود.
این شاخصها در شرایطی منتشر میشود که آمریکا با تنشها و درگیریهایی در چند جبهه جهانی بهویژه جنگ علیه ایران و بحرانهای منطقهای، روبهرو است.
