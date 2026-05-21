به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناجی سرحان معاون اسبق وزارت مسکن و عمران فلسطین، از فاجعه بی‌سابقه ویرانی در نوار غزه خبر داد و هشدار داد که ابعاد این فاجعه انسانی در حال گسترش است.

تنها ۱۵ درصد از ساختمان‌های غزه باقی مانده است

سرحان گفت: حجم تخریب‌هایی که به شهر غزه و نوار غزه وارد شده به سطحی بی‌سابقه رسیده است و آنچه از ساختمان‌های شهر غزه باقی مانده از ۱۵ درصد کل ساختار عمرانی فراتر نمی‌رود.

وی توضیح داد: هدف‌گیری گسترده ساختمان‌های چندطبقه باعث شده است که نسبت برج‌های مسکونی باقی‌مانده در نوار غزه به بیش از ۵ درصد نرسد و این در حالی است که تخریب‌های سیستماتیک هم ساختار مسکونی و هم ساختار تجاری را دربر گرفته است.

تخریب بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی

معاون اسبق وزارت مسکن و عمران فلسطین بیان کرد: تعداد واحدهای مسکونی که به طور کامل تخریب شده‌اند از ۳۰۰ هزار واحد فراتر رفته است. همچنین حدود ۸۰ هزار واحد دیگر نیز در معرض تخریب شدیدی قرار گرفته که آنها را غیرقابل سکونت کرده و این موضوع بحران اسکان را در نوار غزه به شدت تشدید کرده است.

سرحان اشاره کرد: حدود ۶۰ درصد از مساحت نوار غزه خارج از محدوده استفاده انسانی و سکونتی قرار گرفته است، در حالی که نزدیک به دو میلیون فلسطینی در بیش از ۴۰ درصد از مساحت نوار غزه متمرکز شده‌اند که این امر به ازدحام بی‌سابقه در مناطق باقی‌مانده منجر شده است.

۸۰ درصد مردم در مناطق فاقد خدمات اولیه زندگی می‌کنند

وی افزود: حدود ۸۰ درصد از ساکنان در حال حاضر در مناطق شلوغ یا داخل خانه‌هایی زندگی می‌کنند که به طور جزئی یا کلی تخریب شده است و فاقد کمترین امکانات اولیه زندگی از جمله آب، فاضلاب و خدمات بهداشتی هستند.

کارشناس بازسازی به وجود حدود ۳ هزار واحد مسکونی اشاره کرد که در رده «واحدهای بسیار خطرناک» طبقه‌بندی می‌شوند و هشدار داد که در دوره گذشته، ریزش مکرر ساختمان‌ها موجب کشته شدن افراد زیر آوار در تعدادی از مناطق شده است.

سرحان هشدار داد: ادامه ممانعت از ورود مصالح اولیه ساختمانی به نوار غزه، نشانه تشدید فاجعه انسانی است و ریزش ساختمان‌های ترک‌خورده را تهدید می‌کند که ممکن است تلفات انسانی و مادی را در مرحله بعدی دوچندان کند.

