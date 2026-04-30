به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی‌اصغر ظهیری در سخنرانی بعد از نماز ظهر و عصر به مناسبت دهه کرامت در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک ایام ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع)، به موضوع «کرامت انسانی» پرداخت.

سخنران حرم مطهر با اشاره به اینکه اسلام بر کرامت و بزرگواری انسان تأکیدی بی‌نظیر دارد، اظهار داشت: در روایات آمده که انسان نه حق دارد کرامت خود را به خطر بیندازد و نه حق دارد کرامت دیگری را خدشه‌دار کند. ابن‌الحدید معتزلی در شرح نهج‌البلاغه نقل کرده که روزی ابوذر غفاری به بلال حبشی به‌خاطر سیاه بودنش توهین کرد. بلال به پیامبر(ص) شکایت برد. حضرت ابوذر را احضار کردند و فرمود: «مگر هنوز اخلاق جاهلی در تو باقی است؟ کرامت دیگران را به‌خاطر رنگ پوستشان به خطر می‌اندازی؟» ابوذر خود را بر زمین انداخت و به بلال گفت پایت را بر صورت من بگذار تا این خطا جبران شود.

وی با بیان اینکه کرامت انسانی دو نوع است، گفت: کرامت ذاتی که خداوند در آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» به همه انسان‌ها عطا کرده، و کرامت اکتسابی که باتقوا به دست می‌آید. خداوند در سوره حجرات می‌فرماید «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ».

ظهیری با بیان اینکه ملت‌هایی که کرامت دارند سه نشانه دارند، افزود: اول اینکه زیر بار زور نمی‌روند (همان شعار «هیهات منا الذلة» سیدالشهدا)، دومین علامت این است که استقامت و پایداری دارند و سومین علامت اینکه اتحاد و همدلی بین آن‌ها برقرار است.

وی با اشاره به این جمله شهید مطهری که در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران فرمود دشمنان برای ازپادرآوردن یک ملت، نخست کرامت آن ملت را هدف می‌گیرند، گفت: امام خمینی(ره) و رهبر شهید ما، بزرگترین خدمتشان به این ملت، بازگرداندن کرامت به آنان بود و امروز ثمره آن را در پنجاه شب حضور باشکوه مردم در خیابان‌ها می‌بینیم.

سخنران حرم مطهر در بخش دیگری از سخنان خود، اطلاعات جالبی از ولادت امام رضا(ع) ارائه کرد: مادر ایشان «نجمه خاتون» اهل اسپانیا (آندلس) بود و امام رضا(ع) قیافه‌ای شبیه مادر داشت و موهای نرم و غیرمجعدی داشت. علامه مجلسی در بحارالانوار چشم امام رضا(ع) را سبز مایل به آبی و شبیه مادر توصیف کرده است. همچنین نقل است که امام کاظم(ع) هنگام ولادت حضرت رضا(ع)، در گوش راست ایشان اذان و در گوش چپ اقامه گفتند و کام نوزاد را با آب فرات برداشتند؛ آبی که در روایات به باز شدن دریچه محبت اهل‌بیت(ع) توصیه شده است.

وی درباره زیارت امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: زیارت تنها برای ثواب نیست، بلکه شعار است. باطن زیارت با ظاهر آن متفاوت است. علامه طباطبایی از قطار که پیاده می‌شد، تا حرم فاصله زیادی بود اما خاک راه آهن را به نشانه تبرک می‌بوسید. همچنین ایشان در شبانه‌روز چندین بار به حرم می‌رفت و می‌گفت «هر زیارتی، سفره و رزق خاص خود را دارد و بالاترین رزق، در سحرگاهان کنار ضریح است».

..........................

پایان پیام