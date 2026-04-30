  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

رئیس قوه قضائیه: خلیج تا ابد فارس، خانه ملت مقتدر و تاریخ‌ساز ایران است

۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۷
کد مطلب: 1808076
رئیس قوه قضائیه: خلیج تا ابد فارس، خانه ملت مقتدر و تاریخ‌ساز ایران است

در جنگ اخیر دشمن متجاوز به وضوح دریافت که توازن قوا در خلیج فارس به نفع ملت و قوای ایران اسلامی سنگینی می‌کند. 

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس قوه قضاییه در مطلبی در فضای مجازی به مناسبت روز ملی خلیج فارس نوشت: در جنگ اخیر دشمن متجاوز به وضوح دریافت که توازن قوا در خلیج فارس به نفع ملت و قوای ایران اسلامی سنگینی می‌کند. 

ایران اسلامی نظم نوینی را در خلیج فارس، حاکم کرده و امروز ساختار امنیت عاریه‌ای‌ و وارداتی‌ قبلی فروپاشیده است.

در روز خلیج فارس، یاد و خاطره همه جان‌فدایان دریادل ایران اسلامی و مرزداران غیور خلیج فارس از رئیسعلی تا تنگسیری را گرامی می‌داریم.

.

رئیس قوه قضائیه: خلیج تا ابد فارس، خانه ملت مقتدر و تاریخ‌ساز ایران است

................

پایان پیام 

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha