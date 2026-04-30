تلاش برای محاصره دریایی ایران محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس، این آبراه راهبردی را بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی ایرانیان و نماد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به تحولات ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، بر اهمیت روزافزون تنگه هرمز در معادلات امنیتی و انرژی جهان تأکید کرد.

پزشکیان رشادت نیروهای دریایی کشور در این مقطع را نشانه نقش تعیین‌کننده ایران در صیانت از امنیت منطقه و مسیرهای حیاتی انتقال انرژی عنوان کرد.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به تغییر میدان فشار دشمنان به عرصه‌های اقتصادی و دریایی، راهبرد محاصره دریایی و ایجاد محدودیت در تجارت دریایی ایران را مغایر قوانین بین‌المللی خواند و هشدار داد مسئولیت هرگونه ناامنی در خلیج فارس متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

پزشکیان تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به اصول آزادی دریانوردی، امنیت پایدار این پهنه آبی را در گرو همکاری جمعی کشورهای ساحلی و خروج بیگانگان از منطقه می‌داند.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز ملی خلیج فارس، یادآور پیوندی عمیق و ناگسستنی میان نام، تاریخ و هویت ایرانی با این آبراه راهبردی است؛ پهنه‌ای که از روزگاران کهن، کانون تعاملات تمدنی و فرهنگی و شریان حیاتی تجارت و انرژی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی بوده است.

امسال در شرایطی روز ملی خلیج فارس را گرامی می‏داریم که در جریان جنگ تحمیلی رمضان، بار دیگر اهمیت این منطقه، به‌ویژه تنگه هرمز، بر جهانیان آشکار شد و رشادت دلیرمردان نیروی دریایی کشور نشان داد این گذرگاه حیاتی، افزون بر کارکرد راهبردی در انتقال انرژی، نماد حاکمیت ملی و بیانگر نقش انکارناپذیر ایران در تأمین امنیت منطقه و جهان است.

امروز دشمنان ما با تغییر رویکرد و انتقال میدان فشار به عرصه‌های اقتصادی و دریایی، راهبرد «محاصره دریایی» و ایجاد محدودیت در مسیرهای تجارت دریایی را به‌عنوان ابزار جدید فشار بر دولت و مردم ایران در دستور کار قرار داده‏اند؛ اما دشمنان ما باید بدانند خلیج فارس نه عرصه تحمیل اراده‌های یک‌جانبه خارجی، بلکه بخشی از نظام تعاملات بین‌المللی است و امنیت آن تنها در پرتو همکاری جمعی و احترام متقابل به حاکمیت کشورهای ساحلی آن معنا می‏یابد.

بر این اساس، هرگونه تلاش برای اعمال محاصره و محدودیت دریایی آن مغایر با قوانین بین‏المللی و تهدید علیه منافع ملت‌های منطقه و صلح و ثبات جهانی بوده و محکوم به شکست است.

همان‏گونه که بارها اعلام کرده‏ایم، حضور و مداخلات بیگانگان، نه‌تنها کمکی به ارتقای امنیت منطقه نمی‌کند، بلکه عاملی تنش‌زا و مخلّ آرامش پایدار در خلیج فارس است. در جنگ رمضان هم دیدیم وجود پایگاه‏های نظامی آمریکا، برای کشورهای میزبان نه‏تنها امنیت‏آفرین نبود، بلکه آرامش و امنیت آنان را به مخاطره انداخت و این اجازه را به ما داد تا مبدأ تهاجم به خاک کشورمان را به‏عنوان اهداف مشروع مورد حمله قرار دهیم.

جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پاسدار امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، همچنان به اصول آزادی دریانوردی و ایمنی دریا به جز برای کشورهای متخاصم پایبند است، اما باور دارد اجرای این اصول باید با احترام به ملت و حاکمیت ایران همراه باشد و مسئولیت هرگونه ناامنی در این پهنه آبی متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

روز ملی خلیج فارس، فرصتی مغتنم برای بازخوانی این حقیقت تاریخی است که این آبراه، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی ایرانیان و نماد ایستادگی ملت بزرگ ایران در مقابل استعمارگران قدیم و جدید است. با گرامی‏داشت همه جان‏های جاودانه‌ای که خون سرخ‌شان در راه حفظ این سرزمین، با آبی خلیج همیشه فارس درآمیخت، امید آن داریم که خلیج فارس همواره امن، باثبات و پررونق، محیطی برای آرامش مردمانش فارغ از حضور بیگانگان باشد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

