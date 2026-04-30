تلاش برای محاصره دریایی ایران محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس، این آبراه راهبردی را بخشی جداییناپذیر از هویت ملی ایرانیان و نماد حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دانست و با اشاره به تحولات ناشی از جنگ تحمیلی رمضان، بر اهمیت روزافزون تنگه هرمز در معادلات امنیتی و انرژی جهان تأکید کرد.
پزشکیان رشادت نیروهای دریایی کشور در این مقطع را نشانه نقش تعیینکننده ایران در صیانت از امنیت منطقه و مسیرهای حیاتی انتقال انرژی عنوان کرد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به تغییر میدان فشار دشمنان به عرصههای اقتصادی و دریایی، راهبرد محاصره دریایی و ایجاد محدودیت در تجارت دریایی ایران را مغایر قوانین بینالمللی خواند و هشدار داد مسئولیت هرگونه ناامنی در خلیج فارس متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهد بود.
پزشکیان تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران ضمن پایبندی به اصول آزادی دریانوردی، امنیت پایدار این پهنه آبی را در گرو همکاری جمعی کشورهای ساحلی و خروج بیگانگان از منطقه میداند.
متن پیام رئیسجمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز ملی خلیج فارس، یادآور پیوندی عمیق و ناگسستنی میان نام، تاریخ و هویت ایرانی با این آبراه راهبردی است؛ پهنهای که از روزگاران کهن، کانون تعاملات تمدنی و فرهنگی و شریان حیاتی تجارت و انرژی در مقیاس منطقهای و جهانی بوده است.
امسال در شرایطی روز ملی خلیج فارس را گرامی میداریم که در جریان جنگ تحمیلی رمضان، بار دیگر اهمیت این منطقه، بهویژه تنگه هرمز، بر جهانیان آشکار شد و رشادت دلیرمردان نیروی دریایی کشور نشان داد این گذرگاه حیاتی، افزون بر کارکرد راهبردی در انتقال انرژی، نماد حاکمیت ملی و بیانگر نقش انکارناپذیر ایران در تأمین امنیت منطقه و جهان است.
امروز دشمنان ما با تغییر رویکرد و انتقال میدان فشار به عرصههای اقتصادی و دریایی، راهبرد «محاصره دریایی» و ایجاد محدودیت در مسیرهای تجارت دریایی را بهعنوان ابزار جدید فشار بر دولت و مردم ایران در دستور کار قرار دادهاند؛ اما دشمنان ما باید بدانند خلیج فارس نه عرصه تحمیل ارادههای یکجانبه خارجی، بلکه بخشی از نظام تعاملات بینالمللی است و امنیت آن تنها در پرتو همکاری جمعی و احترام متقابل به حاکمیت کشورهای ساحلی آن معنا مییابد.
بر این اساس، هرگونه تلاش برای اعمال محاصره و محدودیت دریایی آن مغایر با قوانین بینالمللی و تهدید علیه منافع ملتهای منطقه و صلح و ثبات جهانی بوده و محکوم به شکست است.
همانگونه که بارها اعلام کردهایم، حضور و مداخلات بیگانگان، نهتنها کمکی به ارتقای امنیت منطقه نمیکند، بلکه عاملی تنشزا و مخلّ آرامش پایدار در خلیج فارس است. در جنگ رمضان هم دیدیم وجود پایگاههای نظامی آمریکا، برای کشورهای میزبان نهتنها امنیتآفرین نبود، بلکه آرامش و امنیت آنان را به مخاطره انداخت و این اجازه را به ما داد تا مبدأ تهاجم به خاک کشورمان را بهعنوان اهداف مشروع مورد حمله قرار دهیم.
جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پاسدار امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز، همچنان به اصول آزادی دریانوردی و ایمنی دریا به جز برای کشورهای متخاصم پایبند است، اما باور دارد اجرای این اصول باید با احترام به ملت و حاکمیت ایران همراه باشد و مسئولیت هرگونه ناامنی در این پهنه آبی متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
روز ملی خلیج فارس، فرصتی مغتنم برای بازخوانی این حقیقت تاریخی است که این آبراه، بخشی جداییناپذیر از هویت ملی ایرانیان و نماد ایستادگی ملت بزرگ ایران در مقابل استعمارگران قدیم و جدید است. با گرامیداشت همه جانهای جاودانهای که خون سرخشان در راه حفظ این سرزمین، با آبی خلیج همیشه فارس درآمیخت، امید آن داریم که خلیج فارس همواره امن، باثبات و پررونق، محیطی برای آرامش مردمانش فارغ از حضور بیگانگان باشد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
