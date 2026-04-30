به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دهم اردیبهشت‌ماه در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به نام «روز ملی خلیج فارس» ثبت شده است؛ روزی که یادآور حضور تاریخی ایرانیان در این پهنه آبی و تاکید بر نامی است که طی بیش از دو هزار سال در منابع جغرافیایی، اسناد تجاری، نقشه‌های جهانی و متون معتبر بین‌المللی با عنوان «خلیج فارس» ثبت شده است.

با وجود این پیشینه مستند در دهه‌های اخیر برخی دولت‌ها و بازیگران منطقه‌ای تلاش‌هایی برای تحریف این نام تاریخی انجام داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها و رصد مراکز مطالعات جغرافیای سیاسی، کشورهای عربی در اسناد رسانه‌ای و در متون غیررسمی از تعبیر «الخلیج العربی» استفاده می‌کنند اصطلاحی که در متون معتبر تاریخی سابقه‌ای ندارد.

در ترکیه از دوران عثمانی و در دوره جمهوریت نیز در رسانه‌ها و نقشه‌ها از عنوان «Basra Körfezi» یا خلیج بصره یاد می‌شود؛ در حالی که در نقشه‌های رسمی بین‌المللی، نام استاندارد همچنان «Persian Gulf» ثبت است.

تداوم و تکرار این نام‌های جایگزین، به مرور می‌تواند موجب سردرگمی افکار عمومی و ایجاد فاصله با اسناد معتبر تاریخی شود. با این حال نهادهای علمی و بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، همچنان تنها نام استاندارد و مورد تأیید جهانی را «Persian Gulf / خلیج فارس» اعلام کرده‌اند.

راهکارهای صیانت از نام تاریخی خلیج فارس:

- گسترش تولید محتوای علمی و مستند در رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

- استفاده صحیح و مستمر از نام رسمی در رسانه‌های داخلی و بین‌المللی

- تقویت همکاری‌های فرهنگی و تاریخی با مراکز جغرافیایی جهان برای بازنشر اسناد معتبر

- رصد و پاسخ متکی بر منابع مستند در برابر موارد تحریف در فضای رسانه‌ای

- استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی

روز ملی خلیج فارس نه تنها یادآور یک نام کهن است، بلکه فرصتی برای بازخوانی میراث مشترک تاریخی منطقه و تأکید بر لزوم پایبندی به اسناد معتبر جغرافیایی در عرصه روابط بین‌الملل به شمار می‌آید.

نگارش و تدوین: محمود لطفعلی‌خانی

