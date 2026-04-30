به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش تازه اوچا، سیلاب‌های اخیر در افغانستان تلفات سنگینی برجای گذاشته و «چند صد نفر» کشته یا زخمی شده‌اند.

همچنین حدود یک‌هزار و ۵۰۰ خانه به‌طور کامل تخریب و بیش از شش هزار خانه دیگر دچار آسیب شده است.

این نهاد اعلام کرده است که تاکنون ۵۶ هزار و ۹۰۰ نفر به‌عنوان نیازمند کمک‌های بشردوستانه شناسایی شده‌اند و ارزیابی‌های میدانی همچنان در ۳۱ ولسوالی ادامه دارد.

از این میان، ۳۱ هزار و ۱۰۰ نفر کمک‌هایی شامل مواد غذایی، کمک‌های نقدی، سرپناه اضطراری، اقلام غیرغذایی، خدمات آب و بهداشت، مراقبت‌های درمانی و تغذیه‌ای و نیز حمایت‌های حفاظتی دریافت کرده‌اند.

به گفته اوچا، سطح نیازها در مناطق آسیب‌دیده همچنان «بالا و چندبخشی» است.

بسیاری از خانواده‌ها خانه و منابع معیشتی خود را از دست داده‌اند و شماری دیگر در سرپناه‌های موقت به‌سر می‌برند.

این وضعیت به‌ویژه در شهرهای کنر، ننگرهار، نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا جدی گزارش شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که خسارات واردشده به زیرساخت‌ها، از جمله جاده‌ها، پل‌ها، مدارس و مراکز درمانی، روند امدادرسانی و دسترسی به خدمات اساسی را در این مناطق با اختلال مواجه کرده است.

اوچا همچنین هشدار داده است که ظرفیت پاسخ‌گویی نهادهای امدادی به‌دلیل هم‌زمانی چند بحران به‌طور فزاینده‌ای محدود شده است.

از جمله این چالش‌ها می‌توان به تداوم سیلاب‌ها، اختلال در زنجیره تأمین—به‌ویژه در بخش غذا و تغذیه—بسته‌شدن طولانی‌مدت مرز میان افغانستان و پاکستان، آوارگی‌های ناشی از تنش‌ها و نیز بازگشت مهاجران اشاره کرد.

به گفته این نهاد، تداوم این شرایط باعث کاهش ذخایر اضطراری شده و توانایی سازمان‌های امدادرسان برای تأمین و توزیع کمک‌ها را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ موضوعی که می‌تواند بحران انسانی در افغانستان را بیش از پیش تشدید کند.

