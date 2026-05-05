به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که در پی سیلاب‌های اخیر در افغانستان، تاکنون برای ۳۱ هزار و ۱۰۰ نفر از آسیب‌دیدگان در ۳۴ شهر کمک‌های بشردوستانه توزیع شده است.

بر اساس گزارش اوچا، از مجموع ۷۳ هزار و ۳۰۰ نفر متأثر از این سیلاب‌ها، حدود ۵۷ هزار نفر به عنوان نیازمند کمک شناسایی شده‌اند.

اقلام توزیع‌شده شامل مواد غذایی، کمک‌های نقدی، اقلام غیرغذایی، آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی بوده است.

این سیلاب‌ها خسارات گسترده‌ای نیز بر زیرساخت‌ها و خانه‌های مسکونی وارد کرده است.

طبق آمار منتشرشده، حدود هفت هزار و ۵۰۰ خانه آسیب دیده که از این میان یک هزار و ۵۰۰ خانه به طور کامل تخریب شده‌اند.

همچنین صدها کیلومتر جاده، چندین پل و بخش وسیعی از زمین‌های زراعتی در مناطق آسیب‌دیده از بین رفته است.

در بخش خدمات درمانی نیز ۶۱ مرکز درمانی در استان های قندهار، زابل، بادغیس، لوگر و ننگرهار آسیب دیده و ارائه خدمات درمانی برای هزاران نفر با اختلال مواجه شده است.

افزون بر این، ۶۸ مدرسه در استان ننگرهار و ۵۵ مدرسه در مناطق جنوبی کشور خسارت دیده‌اند.

اوچا همچنین نسبت به دو تهدید جدی در مناطق سیل‌زده هشدار داده است.

نخست، افزایش خطر خشونت مبتنی بر جنسیت که بیش از ۱۴ هزار نفر در معرض آن قرار دارند؛ از جمله سه هزار و ۲۳ دختر نوجوان و ۵۸۹ زن باردار.

دوم، تهدید ناشی از مهمات منفجرنشده باقی‌مانده از جنگ که به گفته این نهاد حدود ۲.۷ میلیون نفر را در افغانستان با خطر مواجه کرده است.

در عین حال، اوچا تأکید کرده است که محدودیت دسترسی به برخی مناطق آسیب‌دیده، تخریب زیرساخت‌ها، کمبود منابع مالی و همزمانی چند بحران انسانی، روند کمک‌رسانی به سیل‌زدگان را با چالش و کندی مواجه کرده است.

