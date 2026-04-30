به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنتونیو گوترش روز پنجشنبه (به وقت محلی) به خبرنگاران در سازمان ملل گفت: بحران خاورمیانه وارد سومین ماه خود می‌شود و با وجود برقراری آتش‌بس شکننده، پیامدها با گذشت هر ساعت به‌طور چشمگیری وخیم‌تر می‌شود.

وی تصریح کرد: عمیقا نگران محدود شدن حقوق و آزادی‌های کشتیرانی در منطقه تنگه هرمز هستم؛ امری که مانع از انتقال نفت، گاز، کودهای شیمیایی و سایر کالاهای حیاتی شده، بازارهای انرژی، حمل‌ونقل، تولید و مواد غذایی را مختل کرده و اقتصاد جهانی را در تنگنا قرار داده است.

دبیرکل سازمان ملل درباره سه سناریو پیش‌رو گفت: نخست، سناریویی که در آن محدودیت‌ها از همین امروز برداشته شود که در این حالت، زنجیره‌های تامین به ماه‌ها زمان برای بهبودی نیاز خواهند داشت که باعث طولانی شدن کاهش تولید اقتصادی و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

به گفته وی، در این سناریو، رشد اقتصادی جهانی در سال جاری همچنان کاهش خواهد یافت و از ۳.۴ درصد به ۳.۱ درصد می‌رسد و تورم جهانی که روندی نزولی داشت، از ۳.۸ درصد به ۴.۴ درصد افزایش می‌یابد. همچنین رشد تجارت کالای جهانی نیز از ۴.۷ درصد در سال گذشته به حدود ۲ درصد کاهش پیدا می‌کند و اختلالات قابل‌توجهی در زنجیره‌های تامین رخ می‌دهد.

گوترش تاکید کرد: جهانی که هنوز از پیامدهای همه‌گیری و جنگ اوکراین رهایی نیافته، با فشارهای اقتصادی بیشتری روبه‌رو خواهد شد و این بهترین سناریوی ممکن است.

دبیرکل سازمان ملل گفت: در سناریوی دوم و چنانچه این بحران تا میانه سال میلادی کنونی ۲۰۲۶ ادامه یابد، رشد اقتصادی به ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد. تورم به ۵.۴ درصد می‌رسد و ۳۲ میلیون نفر به جمعیت فقرا افزوده می‌شوند.

وی تصریح کرد: کمبود کودهای شیمیایی و کاهش عملکرد محصولات کشاورزی رخ می‌دهد. ۴۵ میلیون نفر دیگر با گرسنگی شدید مواجه خواهند شد و دستاوردهای توسعه‌ که با سختی به‌دست آمده‌اند، به‌سرعت از بین می‌روند.

گوترش در خصوص سناریوی سوم و ادامه اختلالات شدید تا پایان سال جاری میلادی هشدار داد: در این صورت، تورم از ۶ درصد فراتر می‌رود، رشد اقتصادی به ۲ درصد سقوط می‌کند، رنج گسترده‌ای، به‌ویژه برای آسیب‌پذیرترین اقشار جهان، شکل می‌گیرد و جهان با خطر رکود اقتصادی مواجه می‌شود؛ رکودی که پیامدهای عمیقی بر مردم، اقتصاد و ثبات سیاسی و اجتماعی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این پیامدها به‌صورت تصاعدی افزایش می‌یابند، گفت: هرچه این شریان حیاتی بیشتر مسدود بماند، جبران خسارات دشوارتر خواهد شد و هزینه‌های انسانی افزایش خواهد یافت.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد، زیرا بدهی‌های سنگین توان مقابله آن‌ها را با از دست رفتن مشاغل، افزایش فقر و گرسنگی محدود می‌کند.

گوترش ادامه داد: این بحران از هم‌اکنون زیان‌هایی را برای ماه‌های آینده رقم زده است. هر روزی که کشتی‌ها قادر به حرکت نباشند، این هزینه‌ها افزایش یافته و آثار آن در سراسر اقتصاد جهانی تشدید می‌شود.

وی با بیان اینکه سازمان ملل در حال تلاش برای کاهش آثار این بحران است، گفت: رئیس سازمان بین‌المللی دریانوردی، در حال تدوین چارچوبی برای تخلیه ایمن کشتی‌ها و دریانوردان از منطقه درگیری است، مشروط بر آنکه شرایط ایمنی فراهم باشد.

دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: اکنون زمان گفت‌وگو و یافتن راه‌حل‌هایی که ما را از لبه پرتگاه دور و اتخاذ اقداماتی که مسیر صلح را هموار کند، فرا رسیده است.

