به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیلور گرین در این گفت‌وگو با اشاره اینکه کنترل دولت آمریکا در دستان اسرائیل است، بیان داشت: آن‌ها عملا دونالد ترامپ را به طور کامل در اختیار گرفتند و مطمئن شدند که او به‌طور کامل تحت کنترل اسرائیل باشد.

این نماینده سابق کنگره در ادامه با انتقاد از روند بازگشت مجدد برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه به مجلس، گفت: مردم آمریکا همچنان افرادی مثل لیندسی گراهام و مایک لاولر را که بسیاری از رای‌دهندگان جمهوری‌خواه می‌گویند از آن‌ها متنفرند، دوباره انتخاب می‌کنند. به نظر من باید این روند را تغییر دهند.

گرین دلیل استعفای خود از کنگره را ناتوانی در ادامه حضور در حزبی دانست که به باور او به مردم آمریکا دروغ گفته و آن‌ها را «کاملاً فروخته است».

وی در گفت‌وگوی خود با تاکر کارلسون تصریح کرد: «برای رئیس‌جمهور شدن در ایالات متحده، باید معاملاتی انجام شود، وگرنه اجازه رسیدن به آن قدرت داده نمی‌شود. اگر به روسای‌جمهور در طول زمان نگاه کنید - به‌ویژه در طول عمر ما—می‌بینید که همه آن‌ها در مقطعی توافق کرده‌اند که همیشه از اسرائیل حمایت کنند. چرا ایالات متحده باید این کار را فقط برای یک خارجی انجام دهد؟ این اصلا منطقی نیست. ما چنین کاری برای هیچ جای دیگری نمی‌کنیم.»

تیلور گرین با اشاره به نفوذ سازمان‌هایی مانند آیپک (کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل) گفت: «من دیگر در کنگره نیستم، چون در برابر آیپک و صهیونیست‌هایی که به طور کامل واشنگتن دی‌سی را کنترل می‌کنند، سر خم نکردم. به قطع بودجه مالیات‌دهندگان آمریکایی برای اسرائیل رای دادم و به انتشار پرونده‌های جفری اپستین که به اسرائیل مرتبط است، رای مثبت دادم.»

گرین در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به توانایی هسته‌ای اسرائیل تاکید کرد: «هیچ‌کس درباره این صحبت نمی‌کند که اسرائیل صدها کلاهک هسته‌ای دارد. همانند کره شمالی. آیا کس دیگری درباره کیم جونگ‌اون نگران است؟ نه، چون او سلاح هسته‌ای دارد. پس این‌که می‌گویند ما حتماً باید از اسرائیل حمایت کنیم، یک دروغ است.»

وی دولت آمریکا را نقد کرد که «به‌جای خدمت صددرصدی به مردم و منافع آن‌ها، به‌راحتی وارد جنگ با ایران می‌شود یا به تأمین مالی تجهیزات نظامی برای نسل‌کشی در غزه و حملات علیه مسیحیان و روستاها در لبنان کشیده می‌شود.»

تیلور گرین در پایان با اشاره به باورهای مذهبی رایج در آمریکا گفت: «به نظر من نوعی شست‌وشوی مغزی در این کشور رخ داده که بخش زیادی از آن از طریق کلیساها القا شده است. این پیام بارها و بارها به مردم آمریکا گفته شده که باید در هر شرایطی و به هر قیمتی از اسرائیل حمایت کنیم.»

..............................

پایان پیام