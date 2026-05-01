بحران غذایی در لبنان به نقطه هشدار رسید/ ۱.۲ میلیون نفر در خطر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «عبیر عطیفه» سخنگوی برنامه جهانی غذا اعلام کرد که لبنان با یکی از شدیدترین اشکال ناامنی غذایی در تاریخ خود مواجه است و در عین حال برنامه جهانی غذا به‌دلیل جنگ اسرائیل علیه لبنان با موانعی در زمینه تأمین مالی برای برنامه‌خود در لبنان، روبه‌روست.

عطیفه در گفت‌وگو با شبکه الجزیره افزود که جدیدترین تحلیل طبقه‌بندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی نشان می‌دهد حدود یک میلیون نفر در لبنان، یعنی از هر چهار نفر یک نفر، از ناامنی غذایی حاد رنج می‌برند؛ وضعیتی که پس از جنگ اخیر اسرائیل علیه لبنان، دستاوردهای سال گذشته را از بین برده است.

وی، وخامت اوضاع را به جنگ اسرائیل علیه لبنان و پیامدهای آن از جمله آوارگی در جنوب لبنان، همچنین رکود اقتصادی و افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت نسبت داد و تأکید کرد که این عوامل باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای لبنانی شده و دسترسی به غذا را به چالشی روزانه برای میلیون‌ها نفر تبدیل کرده است.

او اشاره کرد که برنامه جهانی غذا به‌صورت روزانه و ماهانه به حدود ۶۰۰ هزار نفر در لبنان از طریق توزیع وعده‌های غذایی گرم و کمک‌های نقدی کمک‌رسانی می‌کند، اما در عین حال از وجود موانع در دسترسی به مناطق جنوبی لبنان خبر داد.

به گفته این مقام، این سازمان با چالش‌هایی در تأمین منابع مالی مواجه است، اما با وجود این، به‌طور روزانه تلاش می‌کند کاروان‌های کمک‌رسانی را وارد لبنان کند و تمرکز خود را بر فقیرترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه این کشور گذاشته است.

سخنگوی برنامه جهانی غذا تأکید کرد که حل بحران انسانی در لبنان در گرو برقراری آتش‌بس و بازگشت ثبات به کشور است.

همچنین گزارشی مشترک از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد که ۱.۲ میلیون نفر در لبنان در فاصله آوریل تا آگوست سال جاری با سطوح بالای ناامنی غذایی حاد (مرحله سوم) مواجه خواهند شد.

