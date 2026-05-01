به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علمای شیعه پاکستان در بیانیه‌ مشترکی اعلام کردند، اجتماع بزرگ «رهبر شهید انقلاب» در مکان تاریخی شهر لاهور «منار پاکستان» برپا می‌شود.

سران برجسته احزاب سیاسی و گروه‌های مذهبی شیعه در پاکستان اعلام کردند که ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) اجتماع بزرگ «رهبر شهید انقلاب» برای تجدید میثاق با قائد امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای و ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی، در شهر لاهور و در مکان تاریخی منار پاکستان برگزار خواهد شد.

در نشستی که با حضور برخی علمای شیعه برگزار شد حجت‌الاسلام سناتور راجا ناصر جعفری با اعلام این خبر هدف از این اجتماع را وحدت همگرایی و اعلام بیعت شیعیان پاکستان با رهبر انقلاب عنوان کرد.

