به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمد اسماعیل خورشیدی در سخنرانی حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به آیات قرآن کریم از جمله سوره آل‌عمران، قصص، مریم و تحریم به تبیین عوامل مؤثر در شکل‌دهی شخصیت‌های بزرگ الهی پرداخت.

وی با ذکر داستان حضرت مریم(س) و مادرش حنّه که نذر کرد فرزندش را خادم معبد کند و خداوند دعایش را پذیرفت و نیز داستان حضرت موسی(ع) و الهام الهی به مادرش، اولین و مهم‌ترین عامل را «مادر پرهیزگار و مؤمن» دانست و افزود: همان‌طور که در قرآن کریم از مادر موسی(ع)، مادر یحیی(ع) و مادر مریم(س) باعظمت یاد شده است، مادر امام رضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) یعنی «نجمه خاتون» نیز بانویی والامقام بود.

سخنران حرم مطهر، دومین عامل شکلدهی به شخصیت افراد الهی را «رشد جسمانی صحیح» برشمرد و با اشاره به تأکید اسلام بر استفاده از تربت امام حسین(ع) و آب فرات برای کام نوزاد، بر لزوم توجه به سلامت جسمی فرزندان تأکید کرد.

خورشیدی سومین عامل را «استاد و معلم خوب» دانست و با اشاره به نقش حضرت زکریا(ع) به عنوان مربی حضرت مریم(س) و نیز تربیت حضرت ابوالفضل(ع) و حضرت زینب(س) در مکتب ائمه(ع)، بر لزوم آشتی دادن فرزندان با علما و روحانیون تأکید کرد و از والدین خواست که ارتباط کودکان با حوزه و مسجد را تقویت کنند.

وی چهارمین عامل را «تغذیه حلال» معرفی کرد و به آیه «کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا» (آل عمران، ۳۷) اشاره کرد که نشان می‌دهد غذای حلال از سوی خداوند، زمینه‌ساز رشد معنوی است.

خورشیدی در پایان گفت: اگر والدین این چهار عامل را برای فرزندان خود فراهم کنند، خداوند نسلی صالح، عاشق اهل بیت(ع) و انقلابی به آنان عطا خواهد کرد.

..........................

پایان پیام