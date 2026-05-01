به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از تجدید میثاق کارگران با آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای ساعت ۲۰ امشب خبر داد.
در اطلاعیه ای اعلام کرد: روز جهانی کار و کارگر، جلوهای از تکریم منزلت والای انسانِ کار و تلاش، و یادآور نقش تعیینکننده کارگران شریف در پیشبرد اهداف کلان نظام اسلامی است. این قشر زحمتکش با کنشگری مؤثر، مجاهدت خستگیناپذیر و روحیهای سرشار از ایمان و مسئولیتپذیری، موتور محرک تولید ملی و پایههای اقتدار اقتصادی کشور را استحکام میبخشند.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: در شرایطی که کشور برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقق «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» و همافزایی پایدار برای پیشبرد مسیر پیشرفت و تقویت درونزایی است، نقشآفرینی جامعه کارگری بهعنوان پیشگامان جبهه کار و تولید، اهمیتی مضاعف مییابد. تکیه بر توان داخلی، تقویت بنیانهای اقتصاد ملی و حرکت هماهنگ آحاد جامعه در مسیر رشد و تعالی، راهبردی اساسی است که جز با همت والای کارگران محقق نخواهد شد.
بر اساس این اطلاعیه، به همین مناسبت کارگران عزیز میهن اسلامی امشب از ساعت ۲۰ با حضور پرشور در تجمعات سراسری ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، بر دفاع همهجانبه از ایران اسلامی و مسیر پیشرفت و عزت ملی تأکید نمایند. بیتردید، حضور گسترده و معنادار جامعه کارگری، تجلی همبستگی ملی و تبلور اراده جمعی ملت ایران در مسیر تحقق پیشرفت، عدالت و اقتدار همهجانبه خواهد بود و پیام روشنی از پایداری و استقامت را به جهانیان مخابره خواهد کرد.
