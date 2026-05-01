نمایه متنی پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت روز کارگر و روز معلم

خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا:
حضرت آیتالله سیّدمجتبی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز کارگر و روز معلّم ضمن تقدیر از مقام و منزلت آنان، بر اهمیت شکست و ناامیدسازی دشمنان پیشرفت و تعالی ایران در جهاد اقتصادی و فرهنگی، همچون عرصه نبرد نظامی تأکید کردند و معلّمان را مؤثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و کارگران را از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی و به منزلهی ستون فقرات عرصهی فرهنگ و اقتصاد دانستند.
نمایه متنی پیام آیتالله سیدمجتبی خامنهای به مناسبت روز کارگر و روز معلّم به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:
**مسیر عبور بهسوی قلّههای پیشرفت و تعالی ایران عزیز**
به کوشش: احمد عارفخانی
(کارشناس فضای مجازی و شبکه های اجتماعی)
◀️ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
*کلید واژه ها:
- پیشرفت هر کشوری رَهینِ دو بال علم و عمل است
- نقش معلم
- عرصهی کار
- مرحلهی جهاد اقتصادی و فرهنگی
- معلمان مؤثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و کارگران از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی خواهند بود
- قدردانی از تلاشهای این دو قشر باید عمیقتر و عملیتر از این حد باشد
- ملت عزیز ایران در یاری کردن معلمان و کارگران هم پشتیبانی قویای از خود نشان دهند
- مسیر عبور بهسوی قلّههای پیشرفت و تعالی ایران عزیز
*پیشرفت هر کشوری رَهینِ دو بال علم و عمل است:
- دو روزِ یازدهم و دوازدهم اردیبهشت، روزهایی است که در آن از مقام کارگر و منزلت معلم تقدیر بهعمل میآید. فارغ از تجلیل زبانی و نمادین که بهنوبهی خود کار بجا و صحیحی است، پیشرفت هر کشوری رَهینِ دو بال علم و عمل است.
*نقش معلم:
- معلم در اولین مرحلهی تحقق از این مقصود نقشآفرینی میکند.
- مسئولیت خطیر آموزشِ دانش، افزایش مهارت، و بخش مهمی از رشد بینش و قالبریزی هویت نسل آینده برعهدهی او است.
- دانشآموزان و دانشجویان و طلّابی که در کنار هر معلمی رشد میکنند، در آینده نهچندان دور، مهارتهای آموخته و دانشهای یادگرفته خود را بهکار بسته و اِی بسا در خُلقوخو و رفتار و گفتار خود در انواع عرصهها از محفل گرم خانواده تا محیط کار و کوچه و خیابان چون آینهای، نمایشدهندهی رفتارها و گفتارهای معلمین خود خواهند بود.
*عرصهی کار:
- عرصهی کار، صحنهی وسیعی است بهوسعت کشور که از داخل خانهها، ادارات و واحدهای کسب و کار و مساجد گرفته تا مزارع و کارگاهها و کارخانهها و معادن و انواع زیادی از مشاغل خدماتی کشیده میشود. هرچقدر این پهنهی وسیع از دو عنصر سختکوشی و تعهّد که از ارکانِ هر توفیق بزرگی بشمار میروند بیشتر بهرهمند باشد، پیشرفتگی کشور، بیشتر و بهتر تضمین میگردد.
- یک کارگر در پرتو تعهّد و حُسنِ عمل، گاه آنچنان جایگاهی مییابد که شایسته است همچون دست پُرمهر معلم و مربّی، بر دست توانا و هنرمند او هم بوسهی تشکر و امتنان زده شود.
- این البته امری است که از دامان اولین مربیان هر کسی یعنی پدر و مادر او و پس از آن از درک محضر معلّم قابل تأمین است.
*مرحلهی جهاد اقتصادی و فرهنگی:
- اینک که جمهوری اسلامی ایران بعد از بیش از چهلوهفت سال مجاهدت، با تکیه به فضل الهی در نبرد نظامی با دشمنانِ پیشرفت و تعالی خود، بخشی از توانمندی چشمگیر خود را به جهانیان ثابت کرده است، در مرحلهی جهاد اقتصادی و فرهنگی نیز باید آنان را ناامید کرده و شکست دهد.
*معلمان مؤثرترین حلقه در نبرد فرهنگی و کارگران از مؤثرترین عناصر در نبرد اقتصادی خواهند بود:
- میتوان ادعا کرد که این دو، به منزلهی ستون فقرات عرصهی فرهنگ و اقتصاد هستند.
- از این رو لازم است به اهمیت جایگاه خاص خود و فراتر از یک شغل ـ که در قبال فعالیت در آن، دستمزدی دریافت میشود ـ بخوبی واقف باشند.
*قدردانی از تلاشهای این دو قشر باید عمیقتر و عملیتر از این حد باشد:
- همچنانکه باید به موازات این امر، توجه داشت که تجلیلهای زبانیِ سالیانه یا هر چند وقت یکبار گرچه بجا و مناسب است ولی قدردانی از تلاشهای این دو قشر باید عمیقتر و عملیتر از این حد باشد.
- بنده تصور میکنم همانطور که ملت عزیز ایران با حضور در میادین و خیابانها از نیروهای نظامی کشور خود حمایتی درخور بهعمل میآورند، شایسته است در یاری کردن معلمان و کارگران هم پشتیبانی قویای از خود نشان دهند.
*ملت عزیز ایران در یاری کردن معلمان و کارگران هم پشتیبانی قویای از خود نشان دهند:
- باید تعامل خانوادههای دانشآموزان و دانشجویان در ادارهی مدارس و دانشگاهها، بیشتر از پیش فراهم شود.
- باید با اولویت دادن به مصرف کالاهای ساخت داخل کشور از کارگرانِ مولّد پشتیبانی نمود.
- صاحبان کسب و کارهای آسیبدیده تا حدّ ممکن از تعدیل نیرو و جُداسازی نیروی کار خود، چه درواحدهای تولیدی و چه واحدهای خدماتی اجتناب نمایند و بلکه هر کارگری را بهمنزلهی ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی، منظور دارند.
- دولت محترم هم در حدّ مقدور از این عملِ خیرخواهانه حمایت نماید.
*مسیر عبور بهسوی قلّههای پیشرفت و تعالی ایران عزیز:
- با ترسیم خطوط هویت ایرانی اسلامی.
- رسوخ هر چه بیشتر آن در اذهان و نفوس جوانان این کشور به دست مربیان و معلمین.
- اولویت دادن به مصرف کالاهای تولید داخل که نتیجهی تلاش کارگران زحمتکش ایرانی است.
- این البته با دعای خیر و وِساطت سرورمان عجّلالله تعالی فرجهالشریف هر چه سریعتر و بهتر صورت خواهد پذیرفت بِاِذنالله تعالی.
