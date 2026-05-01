۱۰ میلیون دلار برای سرنخ از ابوالاء الولائی/ سفارت آمریکا دوباره دست به جیب شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت ایالات متحده در بغداد برای دومین بار اعلام کرد: در ازای ارائه اطلاعاتی که به شناسایی محل حضور ابوالاء الولائی، دبیرکل «کتائب سیدالشهدا»، یا مختل‌سازی فعالیت‌های او منجر شود، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند.

سفارت آمریکا در بغداد با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: این پاداش در چارچوب برنامه «پاداش برای عدالت» تعیین شده است.بر اساس این بیانیه، هرگونه اطلاعاتی که به تعیین موقعیت یا تضعیف توان عملیاتی این فرمانده منجر شود، مشمول دریافت جایزه خواهد بود.

در این اطلاعیه تأکید شده است: این افراد می‌توانند اطلاعات خود را از طریق کانال‌های اختصاصی معرفی‌شده ارسال کنند و محرمانه‌بودن هویت گزارش‌دهندگان تضمین خواهد شد.

این دومین‌بار است که در طول یک چند روز گذشته سفارت آمریکا چنین فراخوانی را درباره دبیرکل کتائب سیدالشهدای عراق منتشر می‌کند.

