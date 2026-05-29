اطاعت و اجرای فرامین رهبری تکلیف شرعی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نمازجمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ که در مصلای قدس قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت ۱۴ خرداد و سالروز رحلت امام خمینی (ره) عنوان کرد: در این روز رهبر شهید انقلاب به عنوان دومین رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شدند.

تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه‌ معصومه سلام الله علیها ادامه داد: در زمان حیات امام خمینی (ره) ملت و مسئولان نگران مساله رهبری بعد از ایشان بودند به همین خاطر خدمت امام راحل رسیدند و نگرانی خود را ابراز کردند امام راحل فرمودند شما آقای خامنه‌ای را دارید.

امام جمعه قم اضافه کرد: پس از رحلت امام خمینی (ره) مجلس خبرگان جلسه خود را تشکیل داد و به این نتیجه رسید که شایسته‌ترین شخص برای رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای است. این مساله بدون هیچ چالشی قبل از تدفین امام راحل به اطلاع مردم رسید.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب بعد از عمری مجاهدت در راه خدا و موضع گیری قاطع در برابر یزیدیان عالم، نهم اسفند ۱۴۰۴ همراه تعدادی از خانواده‌شان به دست یزدیان عالم به شهادت رسید. در این شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در آستانه وظیفه خطیری قرار گرفتند.

خطیب جمعه قم ادامه داد: به خاطر فضای جنگ تحمیلی شرایط کاملاً متفاوت بود، زیرا دشمن تهدید کرده بود که محل اجتماع اعضای خبرگان رهبری را بمباران می‌کند و مانع انتخاب می‌شود. در نهایت مجلس خبرگان رهبری در شب ۱۹ ماه رمضان تشکیل جلسه داد. یکی از اعضای دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، مطالبی را با رعایت امانت داری به نقل از ایشان برای اعضای مجلس خبرگان مطرح کردند و ثابت شد که شبهه مورثی بودن رهبری کاملاً بی اساس است.

وی اضافه کرد: در نهایت مجلس خبرگان که بر همگان روشن است به صورت مستقل عمل می‌کند وارد دستور جلسه شد و با رای قاطع ۹۱ درصد اعضای حاضر به رهبری حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رأی دادند و در پی آن دل ملت ایران، مسلمانان و نیروی مقاومت شاد شد و پوزه قاتلان رهبر شهید انقلاب به خاک مالیده شد.

امام جمعه قم بیان کرد: همان شب مردم در مراسم احیا مطلع شدند که خواسته و دعای آنان مستجاب شده است و حضرت آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران به دنیا معرفی شد.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) اظهار کرد: اکنون وظیفه ما این است که گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب باشیم، راه رهبر شهید انقلاب را ادامه دهیم و از تفرقه پرهیز کنیم. مسئولان نظام نیز باید به صورت جدی و نتیجه بخش تر در حفاظت از انقلاب و رفع مشکلات مردم تلاش کنند زمینه ساز ظهور امام زمان (عج) باشند.

خطیب جمعه قم با اشاره به سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ اظهار کرد: سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی یادآور پیوند عمیق اراده ملت با قانون در نظام مردم سالاری دینی است. امروز این پیوند در شرایطی رقم می‌خورد که ایران اسلامی دفاع مقدس سوم را پشت سر گذاشته است و جوهره خود را در ایمان، امید، و عمل به دوست و دشمن اثبات کرده است.

لزوم هم افزایی مجلس شورای الهی با دولت

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای در پیامی سالگرد افتتاح اولین دوره مجلس را به مردم ایران و نمایندگان تبریک گفتند و از تلاش نماینده و به ویژه دکتر قالیباف قدردانی کردند و ضمن ارائه رهنمودهایی، تذکری هم به نمایندگان ملت دادند که همه توان خود را برای حکمرانی هم افزا با دولت در مسیر شایسته کشور و گره گشایی از دغدغه‌های مردم به خصوص مسائل اقتصادی، معیشتی، رونق تولید، اشتغال، رشد علم و صنعت، مبارزه با فساد مالی، محرومیت زدایی، مهار تورم و گرانی صرف کنند.

نماینده ولی فقیه در قم ضمن تبریک ولادت امام هادی (ع) گفت: از امام هادی (ع) زیارت غدیریه نقل شده است که یکی از متراکم‌ترین و نظام مندترین متون زیارتی در تبیین جایگاه حضرت علی (ع) است. در این زیارتنامه، امام هادی (ع) تنها به ستایش عاطفی حضرت علی (ع) بسنده نکرده است بلکه با بیانی فشرده شبکه‌ای از احتجاج قرآنی، تبیین امامت و مرز بندی حق و باطل را در قالب زیارت سامان دهی می‌کند.

امام جمعه قم ادامه داد: زیارت غدیریه فقط یک متن زیارتی نیست بلکه بیانیه‌ای اعتقادی و تاریخی در باره هویت علوی در متن اسلام است. این زیارت نامه از چند لایه ساختاری دارد.

وی افزود: در لایه نخست، امام علی (ع) به عنوان عبد صالح خدا، برادر رسول خدا (ص)، وصی و وارث علم نبوی و مظهر ایمان و جهاد معرفی می‌شود. در لایه دوم به بازخوانی مقاطع برجسته حیات امام علی (ع) مانند سبقت در ایمان، فداکاری در مقاطع سرنوشت ساز و صبر به خاطر ظلمی که پس از رحلت پیامبر (ص) به ایشان شد می‌پردازد. در لایه سوم این فضائل و سوابق فقط به عنوان خاطرات تاریخی مطرح نمی‌شود بلکه به مثابه ادله‌ای برای حقانیت و اولویت امیرالمومنین (ع) در هدایت امت صورت بندی می‌شود.

خطیب جمعه قم تاکید کرد: زیارت غدیریه یک متن روایی، کلامی، تفسیری و هویتی است به همین خاطر از متن صرفاً ستایشی به متنی استدلالی تبدیل شده است. به عبارتی امام هادی (ع) نشان می‌دهد که شخصیت امام علی (ع) را باید در پرتو قرآن فهمید و خلافت و امامت حضرت علی (ع) مساله ای بیرون از منطق وحی نیست بلکه در امتداد رسالت است.

وی با بیان اینکه زیارت غدیریه متنی بسیار قوی با تعبیرهای کوتاه و انباشته از معنا است، گفت: زیارت غدیریه در عین تاکید روشن بر جایگاه بی بدیل امام علی (ع)، صرفاً در فضای فضیلت گویی متوقف نمی‌شود بلکه هندسه ایمان شیعی را ترسیم می‌کند.

امام جمعه قم بیان کرد: در این زیارت مخاطب و زائر حرم امام علی (ع) فقط برای ستایش امام دعوت نمی‌شود بلکه فراخوانده می‌شود که موضع خود را نسبت حقیقت علوی ابراز و روشن کند. به همین خاطر زیارت غدیریه متنی هویت ساز است که از رهگذر زیارت به بازتعریف ایمانی و تاریخی از نسبت مومن با امامت را عرضه می‌کند.

آیت الله سعیدی در خطبه اول عنوان کرد: سنت خداوند بر پیروزی مسلمانان بر کفار است اما تحقق این سنت الهی در جامعه ایمانی مشروط به صبر و رعایت تقوای الهی است. خداوند نیز در آیه ۱۲۵ سوره آل عمران می‌فرماید: «بَلَیٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُسَوِّمِینَ؛ آری، اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید و دشمنان در همین لحظه، جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان دار یاری می‌دهد.»

وی بیان کرد: خداوند در آیه ۲۳ سوره فتح می‌فرماید: «سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا؛ خدا روشی ثابت و قطعی مقرّر کرده است که از پیش [بر پیروزی مؤمنان و شکست کافران] جاری بوده است، و هرگز برای روش خدا تغییر و تبدیلی نخواهی یافت.»

امام جمعه قم گفت: یکی از محکم‌ترین نویدهای قرآن به مومنان در رابطه با مواجهه با جبهه کفر «تکیه بر سنت‌های الهی» است. آیه ۲۳ سوره فتح می‌آموزد که پیروزی حق بر باطل یک اتفاق تصادفی یا وابسته به محاسبات مادی نیست بلکه مربوط به قانون لایتغیر الهی است.

وی با اشاره به اینکه در ماجرای تاریخی حدیبیه مسلمانان بین جنگ و صلح قرار داشتند، افزود: در ماجرای حدیبیه جمعی از مسلمانان بدون سلاح، تجهیزات و آرایش جنگی عازم حج شدند و کفاری که مجهز بودند راه را بر آنان بستند. مسلمانان قرار بود دست به سلاح نبردند به همین خاطر برخی از ماجرای حدیبیه به عنوان صلح حدیبیه و برخی با عنوان غزه حدیبیه یاد می‌کنند.

خطیب جمعه قم اضافه کرد: در آن واقعه تاریخی جنگی واقع نشد اما کاری که انجام شد آثار بیشتری از یک جنگ بزرگداشت و کیفیت رویارویی آنها برکات زیادی برای مسلمانان داشت.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) اظهار کرد: خداوند در آیه ۲۲ سوره فتح می‌فرماید اگر با کفار درگیر می‌شدید کفار را مغلوب می‌کردید و پیروز می‌شدید. خداوند در آیه ۲۳ می‌فرماید این پیروزی که به شما وعده داده بودیم بر اساس سنت الهی است که بارها در تاریخ رخداد است.

وی با بیان اینکه صلح حدیبیه پایه همه پیروزی‌های مسلمان بر کفار شد، به همین خاطر خداوند در آیه ۲۳ سوره فتح نگاه را از یک واقعه خاص فرا می‌برد و در چارچوب قاعده عمومی قرار می‌دهد، تصریح کرد: این اصل در انقلاب اسلامی ما نیز تجربه شد. امام خمینی (ره) نقش این مساله را در نهضت ما ثابت کرد در حالی که قدرتمندان و مستکبران می‌خواستند ثابت کنند که نتایج تحولات بزرگ به پول، زور، شمشیر و تبلیغات گسترده ابرقدرت‌ها وابسته است اما آیه ۲۳ سوره فتح خلاف این مساله را ثابت می‌کند.

خطیب جمعه قم اضافه کرد: بسیاری از ملت‌ها از این اصل غافل هستند به همین خاطر تحت سلطه کفار قرار می‌گیرند و از نیرو و ظرفیتی که در اختیار دارند به درستی استفاده نمی‌کنند. قدرتمندان جهان نیز از غفلت و جهل مردم سوء استفاده می‌کنند و مقاصد شیطانی خود را پیش می‌برند.

وی یادآور شد: تکیه بر سنت‌های لایتغیر الهی بهترین راه برای دمیدن روح امید و ایستادگی در جان جامعه است، زیرا این سنت‌ها به مردم یادآوری می‌کند که اراده‌های شکست ناپذیر از سوی خداوند پشتیبان جبهه حق است که فراتر از معادلات پیچیده نظامی، سیاسی، تهدید و تحریم است.

نماینده ولی فقیه در قم گفت: به پشتوانه لطف الهی، حضور در صحنه مردم و رهبری داهیانه حضرت آیت الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای هرگز از دشمن نمی‌هراسیم. این ملت ولایی و بابصیرت و با عزت و اقتداری که خداوند به آن‌ها داده است تن به ذلت نخواهد داد. باقاطعیت اعلام می‌کنیم هر کسی سخنی از زیر بار ذلت رفتن مردم بگوید به شدت محکوم است.

وی اظهار کرد: دشمن می‌خواهد صبر ما را لبریز و وحدت ما را حول ولایت فقیه تضعیف کند زیرا می‌داند که پیروزی در گرو اتحاد و اطاعت از ولی فقیه است. ما بر اساس وعده تخلف ناپذیر آیه ۲۳ سوره فتح باور داریم که پایان جنگ تحمیلی سوم، پیروزی جمهوری اسلامی و شکست مفتضحانه جبهه کفر جهانی است.

امام جمعه قم یادآور شد: با توکل به خدا، حفظ شئون اسلامی، حفظ وحدت و اجتماعات در خیابان‌ها و با رعایت عفاف و حجاب و تبیین حقایق در این مسیر ثابت قدم بمانیم زیرا وعده صادق نزدیک است.

آیت الله سعیدی در پایان تاکید کرد: البته هر پیروزی هزینه‌هایی دارد که صبر و تقوا از جمله این هزینه‌ها است. خداوند می‌فرماید: «وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئًا» مطمئن باشید اگر صبر و تقوا پیشه کنید دشمنان نمی‌توانند هیچ زیانی به شما نمی‌رساند.

