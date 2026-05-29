به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در شبکه اجتماعی خود(ثروث) در تازه ترین پست خود نوشت: ایران باید بپذیرد که هرگز سلاح هسته‌ای یا بمب اتمی نخواهد داشت. تنگه هرمز باید فوراً برای تردد بی‌قیدوشرط کشتی‌ها در هر دو جهت باز شود، بدون هیچ عوارضی.

تمام مین‌های دریایی (بمب‌ها)، اگر وجود داشته باشند، خنثی خواهند شد (ما مین‌های زیادی از این قبیل را با مین‌روب‌های بزرگ زیرآبی فوق‌العاده خود منهدم کرده‌ایم. ایران خنثی‌سازی و/یا انفجار فوری هر مین باقی‌مانده را انجام خواهد داد – که تعدادشان زیاد نخواهد بود!).

کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی شگفت‌انگیز و بی‌سابقه ما – که اکنون برداشته خواهد شد – در تنگه گیر افتاده‌اند، می‌توانند روند «بازگشت به خانه» را آغاز کنند! از طرف من، رئیس‌جمهور محبوبتان، به همسران، شوهران، پدر و مادر و خانواده‌هایتان سلام برسانید!

مواد غنی‌شده، که گاهی «غبار هسته‌ای» نامیده می‌شود و عمیقاً زیر زمین دفن شده و تقریباً کوه‌های فرو ریخته‌ای – ناشی از حمله قدرتمند بمب‌افکن B2 ما در ۱۱ ماه پیش – روی آن قرار دارد، توسط ایالات متحده (که توافق شده تنها کشوری است که همراه با چین توانایی مکانیکی انجام این کار را دارد) با هماهنگی و همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیرون آورده و نابود خواهد شد.

هیچ پولی تا اطلاع ثانوی مبادله نخواهد شد. موارد دیگر که اهمیت بسیار کمتری دارند، مورد توافق قرار گرفته‌اند. من اکنون در اتاق جنگ جلسه خواهم داشت تا تصمیم نهایی را بگیرم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم!

