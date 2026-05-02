آغاز اعزام هوایی زائران عراقی به سرزمین وحی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حج و عمره عراق اعلام کرد که نخستین گروه از زائران این کشور از طریق مرزهای هوایی راهی عربستان سعودی شده‌اند. شیخ سامی المسعودی، رئیس این سازمان، در نشستی خبری تأکید کرد که اولین کاروان‌ها از فرودگاه بصره و در ادامه از فرودگاه بین‌المللی بغداد به مقصد مدینه منوره پرواز کردند. این اقدام پس از ازسرگیری دوباره فعالیت‌های پروازی میان دو کشور و با هدف فراهم کردن بالاترین سطح خدمات و آسایش برای ضیوف‌الرحمن در فضایی سرشار از آرامش صورت گرفته است.

به گفته مقام‌های عراقی، پیش از این به دلیل تنش‌های نظامی در منطقه و بسته شدن حریم هوایی، برنامه‌ریزی شده بود که تمامی حجاج برای حفظ سلامتشان به صورت زمینی اعزام شوند. اما با بازگشایی مسیرهای هوایی، سازمان حج عراق دوباره به طرح اصلی خود بازگشت که بر پایه آن، بخش عمده زائران از راه هوا اعزام می‌شوند. رئیس این سازمان ضمن قدردانی از همکاری وزارت حج عربستان و نهادهای داخلی عراق از جمله وزارت حمل‌ونقل و هواپیمایی، بر هماهنگی کامل برای عبور بدون مشکل زائران از مبادی مرزی تأکید کرد.

در همین حال، مسئولان بر لزوم پایبندی حجاج به قوانین و دستورالعمل‌های مذهبی و قانونی در طول مناسک حج تأکید کردند. رئیس سازمان حج عراق هشدار داد که با هرگونه تخلف یا همراه داشتن موارد ممنوعه برخورد قانونی جدی صورت می‌گیرد؛ کما اینکه پیش از این با برخی رانندگان متخلف که در مرز زمینی «عرعر» مواد غیرمجاز به همراه داشتند، برخورد شده است. همچنین هیئت پارلمانی عراق از زائران خواست با رعایت نظم و همکاری با مأموران، تصویری شایسته و محترمانه از مردم عراق در میان زائران دیگر کشورهای اسلامی به نمایش بگذارند.

