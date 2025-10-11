طالبان پاکستان مسئولیت حملات مرگبار علیه نیروهای امنیتی را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ طالبان پاکستان مسئولیت مجموعهای از حملات همزمان علیه نیروهای امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا این کشور را بر عهده گرفت؛ حملاتی که به کشته شدن ۲۳ نفر از جمله ۲۰ نیروی امنیتی پاکستان و ۳ غیرنظامی منجر شد.
مقامهای پاکستانی اعلام کردند که یکی از مهمترین این حملات در منطقه دیره اسماعیل خان روی داد؛ جایی که افراد مسلح به یک مرکز آموزش پلیس پاکستان حمله کردند و در نتیجه ۷ پلیس کشته شدند. نیروهای امنیتی در پاسخ، ۵ مهاجم را از پای درآوردند و کمربندهای انفجاری و مقادیر زیادی مهمات را از آنها کشف و ضبط کردند.
در حملهای دیگر، یک عامل انتحاری با خودرو بمبگذاریشده به آکادمی آموزش پلیس پاکستان در همان منطقه یورش برد و پس از انفجار، افراد مسلح، حمله مسلحانهای را دنبال کردند که منجر به تلفات بیشتر در میان نیروهای امنیتی این کشور شد.
واکنش ارتش و دولت پاکستان
ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرده بود که در عملیات نظامی در داخل همین ایالت، ۳۰ شبهنظامی را از بین برده است؛ عملیاتی که در پاسخ به حملهای پیشین انجام شد که در آن ۱۱ سرباز پاکستانی در اوایل ماه اکتبر کشته شدند.
در ماههای اخیر، خشونت در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته است. اسلامآباد میگوید شبهنظامیان از خاک افغانستان برای آموزش و طراحی عملیات علیه پاکستان استفاده میکنند و هند، رقیب دیرینه پاکستان، در حال تأمین مالی و حمایت از آنهاست؛ ادعاهایی که هر دو کشور افغانستان و هند آن را رد کردهاند.
تهدید اسلامآباد به پاسخ
خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داد که کشورش «دیگر این وضعیت را تحمل نخواهد کرد» و خواستار پاسخ قاطع به کسانی شد که چه در داخل و چه در خارج از پاکستان به شبهنظامیان در اجرای حملاتشان کمک میکنند.
بر اساس آمار ارتش پاکستان از ابتدای سال تاکنون در حملات شبهنظامیان، بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدهاند که ۳۱۱ نفر از آنان نظامی و ۷۳ نفر پلیس بودهاند. گزارشهای سازمان ملل متحد نیز نشان میدهد که طالبان پاکستان از داخل افغانستان پشتیبانی لجستیکی دریافت میکند.
