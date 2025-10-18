به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی افزایش تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، دو کشور یکدیگر را به حملات و حمایت از گروه‌های مسلح متهم کردند، هم‌زمان، مذاکراتی در دوحه برای جلوگیری از گسترش بحران آغاز شده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، «محمد نبی عمری» معاون وزیر کشور افغانستان، ارتش پاکستان را متهم کرد که در حمله هوایی روز جمعه به استان بکتیکا در شرق افغانستان به دستور دونالد ترامپ، عمل کرده است. او گفت که این رویداد فرصتی برای بازپس‌گیری سرزمین‌های از دست‌رفته است و خط دیورند، مرز تحمیلی میان دو کشور است.

عمری همچنین تأکید کرد که تحریک طالبان پاکستان (TTP) نه در افغانستان شکل گرفته و نه از حمایت دولت کنونی برخوردار است.

در مقابل، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، هند را به استفاده از تروریست‌ها در خاک افغانستان علیه پاکستان، متهم کرد و گفت که حکومت افغانستان باید جلو فعالیت گروه‌های نیابتی خود را که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده می‌کنند، بگیرد.

حملات مرزی و کشته‌شدن بازیکنان محلی

منابع دولتی افغانستان اعلام کردند که ارتش افغانستان به حمله پاکستان در مناطق اورگون و بارمال در استان بکتیکا پاسخ داده است. حملات هوایی پاکستان به گفته مقامات افغانستانی، دست‌کم ۱۷ کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشته است.

اتحادیه کریکت افغانستان نیز اعلام کرد چند تن از بازیکنان محلی در این حملات جان باخته‌اند و تیم ملی افغانستان در اعتراض به این اقدام، در رقابت‌های کریکت ماه آینده در پاکستان شرکت نخواهد کرد.

در سوی مقابل، ارتش پاکستان مدعی شد این حملات هدفمند علیه مواضع تروریست‌ها در مناطق مرزی وزیرستان بوده و ۶۰ تا ۷۰ نفر از اعضای گروه‌های مسلح کشته شده‌اند.

این حملات در حالی رخ داد که دو طرف روز جمعه برای تمدید آتش‌بس در مدت برگزاری مذاکرات دوحه به توافق رسیده بودند. این درگیری‌ها از هفته گذشته آغاز شده و خونین‌ترین تنش میان کابل و اسلام‌آباد از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی تاکنون محسوب می‌شود.

مذاکرات دوحه برای جلوگیری از تشدید تنش

وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع این حکومت در رأس هیأتی بلندپایه وارد دوحه شده تا درباره بحران مرزی با طرف پاکستانی گفت‌وگو کند. وزارت خارجه پاکستان نیز تأیید کرد هیأتی به ریاست وزیر دفاع این کشور در این نشست شرکت خواهد کرد تا درباره اقدامات فوری علیه گروه‌های مسلح فعال در خاک افغانستان گفت‌وگو شود.

پاکستان از حکومت طالبان خواسته است به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و علیه جبهه آزادی خیبر، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان اقدام کند.

