افزایش شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به بیش از ۲۶۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز عملیات فوریتهای بهداشت وابسته به وزارت بهداشت لبنان، روز گذشته (جمعه، ۲ مه ۲۰۲۶) خبر داد که شمار شهدای حملات هوایی اسرائیل به خاک لبنان به ۲۶۱۸ نفر و مجروحان به ۸۰۹۴ نفر افزایش یافته است.
بر اساس گزارش واحد مدیریت بحران ریاست شورای وزیران لبنان، تا روز پنجشنبه، ۱۱۹,۶۲۳ نفر در مراکز اسکان اضطراری اقامت کردهاند که این تعداد شامل ۳۱,۳۲۲ خانواده آواره میشود. همچنین در این مدت، ۱۰,۵۲۲ مورد “اقدام خصمانه” ثبت شده است.
روز جمعه، اسرائیل چندین حمله هوایی به مناطق مختلف جنوب لبنان انجام داد که منجر به شهادت حداقل ۱۰ نفر شد. گزارشها حاکی از آن است که نیروهای اسرائیلی به حملات خود به این مناطق ادامه میدهند و این اقدامات نقض مداوم آتشبس اعلام شده با میانجیگری ایالات متحده محسوب میشود.
لازم به ذکر است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، در تاریخ ۱۶ آوریل گذشته، از توافق آتشبس ۱۰ روزه میان لبنان و اسرائیل خبر داده بود. این توافق پس از حملات هوایی گسترده اسرائیل به لبنان که از تاریخ ۲ مارس آغاز شده بود، حاصل شد.
ترامپ در تاریخ ۲۳ آوریل نیز اعلام تمدید این آتشبس به مدت سه هفته دیگر را کرد. با این حال، گزارشهای اخیر نشان میدهد که این آتشبس رعایت نمیشود.
...............
پایان پیام
نظر شما