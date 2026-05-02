آیت الله نوری همدانی: خدمت به مردم بهترین عبادت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «علی ابرازه» رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم به همراه معاونین خود، با آیت‌الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه دیدار کرد.

در این دیدار معظم‌له از زحمات و تلاش‌های ارزشمند کادر درمان تشکر کردند و افزودند: امروز خدمت به این مردم بهترین عبادات است و بحمدلله شما در این کار مهم موفق هستید.

حضرت آیت الله نوری همدانی با اشاره به اهمیت شغل پزشکی فرمودند: کار شما بسیار مقدس است، خصوصاً در این ایام زحمات فراوانی را متحمل شده‌اید و ما قدردان همه کادر درمان در سراسر کشور هستیم.

