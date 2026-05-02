اخراج بیش از ۵ هزار مهاجر افغان از پاکستان در یک روز

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان اعلام کرد که روز جمعه ۱۱ اردیبهشت، ۵۱۹۸ مهاجر از پاکستان اخراج و وارد افغانستان شدند.

این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم در استان ننگرهار، اسپین‌بولدک در استان قندهار و بهرامچه در استان هلمند وارد کشور افغانستان شده‌اند.

این کمیسیون در گزارش خود تأکید کرده که مهاجران پس از ورود ثبت‌نام شده و کمک‌های اولیه به آن‌ها ارائه می‌شود. بسیاری از این افراد به استان‌های محل سکونت خود منتقل خواهند شد.

اخراج مهاجران افغان از پاکستان در ماه‌های اخیر شدت گرفته و روزانه هزاران نفر از مرزهای مختلف به افغانستان بازگردانده می‌شوند. این روند با تشدید تنش‌های مرزی میان دو کشور و سیاست‌های پاکستان برای کنترل مرزها همزمان شده است.

کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان هر روز آمار بازگشت اجباری را اعلام می‌کند و از جامعه بین‌المللی خواسته است تا برای حمایت از مهاجران بازگشتی کمک بیشتری ارائه دهد.

این اخراج‌ها در حالی ادامه دارد که بسیاری از مهاجران بازگشتی با مشکلات جدی اقتصادی، مسکن و اشتغال مواجه هستند و نیاز به کمک‌های فوری بشردوستانه دارند.

