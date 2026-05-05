به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در گزارش جدیدی از وضعیت کودکان پناهجوی افغان در پاکستان، از محرومیت گسترده آنان از آموزش و خدمات اساسی خبر داده است.

این نهاد اعلام کرده است که حدود ۷۷ درصد از کودکان افغان ساکن پاکستان از هرگونه آموزش رسمی یا حرفه‌ای محروم‌اند.

در این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت منتشر شده، فقر شدید، نیاز به کار برای تأمین هزینه‌های زندگی و نبود مدارک قانونی از مهم‌ترین عوامل بازماندن این کودکان از تحصیل عنوان شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، کودکان بدون سرپرست در وضعیت به‌مراتب دشوارتری قرار دارند.

آمارها نشان می‌دهد که ۷۳ درصد از این کودکان ناچار به کار هستند، در حالی که این رقم در میان کودکانی که با خانواده زندگی می‌کنند ۳۳ درصد است. دختران بدون همراه با ۸۲ درصد مشارکت در کار، آسیب‌پذیرترین گروه در میان کودکان مهاجر معرفی شده‌اند.

گزارش UNHCR همچنین تأکید می‌کند که افزون بر محرومیت آموزشی، نزدیک به نیمی از این کودکان به خدمات اولیه درمانی دسترسی ندارند؛ مسئله‌ای که پیامدهای جدی برای سلامت جسمی آنان به همراه دارد.

ابعاد روانی این بحران نیز قابل توجه است. بر اساس این گزارش، ۷۰ درصد از کودکان مورد بررسی از احساس افسردگی و ۴۴ درصد از اضطراب مزمن خبر داده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند آثار بلندمدت بر رشد و آینده آنان برجای بگذارد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در پایان از مقام‌های پاکستان خواسته است سیاست بازداشت و اخراج پناهجویان افغان را بازنگری کرده و زمینه ثبت‌نام قانونی و صدور مدارک هویتی را برای آنان فراهم کنند تا دسترسی این کودکان به آموزش، خدمات درمانی و حمایت‌های اجتماعی تسهیل شود.

