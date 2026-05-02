به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در تازه‌ترین موضع‌گیری خود به تمدید آتش‌بس به مدت سه هفته که با میانجیگری دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برقرار شد، پرداخت و پرسید: این آتش‌بس کجاست؟ آیا اسرائیل از تخریب شهرها با بولدوزر و تخریب خانه‌ها، ریختن خون کودکان، زنان و سالمندان، جلوگیری از نجات مجروحان و انتقال آنها به بیمارستان‌ها توسط آمبولانس‌ها یا بیرون کشیدن افراد گرفتار در زیر آوار تا زمان مرگشان دست کشیده است؟

وی همچنین با اشاره به حملات اسرائیل به مراکز درمانی و امدادگران و جان باختن دهها نفر از آنان در اثر این حملات، این سوال را مطرح کرد: آیا همه این قربانیان طبق ادعای اسرائیل برای توجیه تخریب شهرهای جنوبی، بخشی از زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله بوده‌اند؟

نبیه بری تصریح کرد: مذاکره تحت فشار اسرائیل چه فایده‌ای دارد؟ و به خانواده‌های شهدای خیانت اسرائیل در جنوب چه خواهیم گفت؟

رئیس پارلمان لبنان، در اولین اظهار نظر خود در مورد بیانیه سفارت آمریکا در بیروت که از رئیس جمهور جوزف عون خواسته بود تا دیدار مستقیمی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل داشته باشد، به الشرق الاوسط گفت که این بیانیه گویای همه چیز است و او چیزی برای اضافه کردن ندارد.

گفتنی است که ارتش رژیم اسرائیل از دوم ماه مارس گذشته (۱۱ اسفند) جنگ تجاوزگرانه خود علیه لبنان را به راه انداخت و مناطق مختلف این کشور به ویژه شهرهای جنوبی را مورد حمله قرار داد که در جریان آن شمار ی از مردم لبنان شهید و مجرروح شدند. پس از آن با وجود اعلام آتش بس بین در لبنان در ۲۸ فروردین، رژیم صهیونیستی همچنان با نقض آتش‌بس به حملات ددمنشانه خود به جنوب لبنان و به خاک و خون کشیدن مردم این کشور با چراغ سبز آمریکا ادامه داده است.

