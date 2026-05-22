روایت رویترز از علت استعفای مدیر اطلاعات ملی آمریکا

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ درحالیکه ترامپ استعفای تولسی گابارد از سمت مدیر اطلاعات ملی آمریکا را به بیماری همسرش مرتبط کرده، خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی نوشت: کاخ سفید او را مجبور به استعفا کرده است.
گابارد در سمت مدیر اطلاعات ملی نظارت بر ۱۷ دستگاه اطلاعاتی آمریکا را برعهده داشت.
او چندی پیش هنگام ارائهٔ گزارش ارزیابی سالانهٔ تهدیدها علیه آمریکا نظراتی دربارهٔ ایران داشت که به مذاق ترامپ خوش نیامده بود.
گابارد در کنگره صراحتاً اعلام کرد که ایران پس از حملات پیشین، تلاشی برای بازسازی برنامهٔ هستهای خود نکرده و از تایید اینکه ایران یک تهدید نظامی فوری علیه خاک آمریکاست خودداری کرد.
ارزیابیهای نهادهای تحت مدیریت او دربارهٔ عواقب منفی حملات نظامی به ایران و آشفتگی بازار انرژی، خشم شدید ترامپ را برانگیخت، تا جاییکه او بهطور علنی ارزیابیهای گابارد را اشتباه خواند.
..........................
پایان پیام
نظر شما