برای ازدواج، ایمان باید ملاک باشد؛ نه ثروت و ظواهر دنیوی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام روح‌الله راسل در مراسم شرح آیاتی از قرآن کریم در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهدای خدمت، اظهار داشت: امروز در تقویم به نام «روز ملی جمعیت» نامیده شده است و دیروز رهبر معظم انقلاب پیامی درباره مسئله جمعیت صادر کردند که ان‌شاءالله مورد توجه همه قرار گیرد.

راسل با اشاره به تأکیدات رهبر شهید بر جهاد فرزندآوری از اوایل دهه نود افزود: متأسفانه دولت‌ها بعد از پایان تاریخ انقضای شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر»، سیاست‌های جدید جمعیتی را اعمال نکردند و کوتاهی‌هایی شد. بعضی از استان‌های ما امروز در «تله جمعیتی» افتاده‌اند؛ یعنی دیگر هرچقدر هم موالید داشته باشند، رشدشان منفی خواهد بود.

وی هشدار داد: اگر ایران با روند کنونی پیش برود، در چند دهه آینده با کاهش شدید نیروی جوان و افزایش جمعیت سالمند مواجه خواهد شد که بر اساس برخی هشدارهای کارشناسی، تبعات اقتصادی و دفاعی جدی به همراه دارد. رهبر شهید چند روز قبل از شهادتشان فرمودند: «قدرت ما در بمب و موشک نیست، قوت ما در ملت ماست.»

سخنران حرم مطهر با استناد به آیه ۲۲۱ سوره مبارکه بقره تصریح کرد: اولین قدم برای فرزندآوری، گسترش ازدواج آسان است. ملاک را ایمان قرار دهید، نه ثروت و ظواهر دنیوی. مهریه را آسان بگیرید؛ همان مهرالسنه که حدود یک و نیم کیلو نقره است.

وی در ادامه با اشاره به آیه ۲۲۳ سوره بقره اظهار داشت: همسر شما مانند زمین کشاورزی است. شما برای فرزندتان مادر انتخاب می‌کنید. دختران را مادر تربیت کنید. جایگاه مادری رفیع است. آنچه برای یک زن ارزش است، تنها کار و درآمد نیست، بلکه بچه‌دار شدن و تربیت صحیح فرزندان است.

راسل در پایان خاطرنشان کرد: با فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، برای آخرت خود توشه بفرستید. کتاب «ایران جوان بمان» از استاد عباسی ولدی منبع مفیدی برای باز کردن گره‌های ذهنی در این زمینه است.

