به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمد السید ادریس، تحلیلگر ارشد سیاسی و مشاور مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک الاهرام، ابراز داشت: مردم ایران و لبنان (بهویژه حزبالله) توانایی خود در پرورش رهبران جدید با شایستگی بالا را نشان دادهاند.
وی با اشاره به فضای عمومی تهران پس از روزهای دشوار بمباران و تنشها، گفت: که این فضا نشاندهنده نوعی جشن و شادی است.
ادریس افزود: در مقابل، مقامات آمریکایی از جمله رئیسجمهور و وزیر جنگ ادعا میکنند تواناییهای نظامی، هستهای و موشکی ایران نابود شده، اما واقعیت میدانی پیچیدهتر از این ادعاهاست و نظام ایران توانسته صفوف خود را بازسازی کند.
این تحلیلگر مصری تصریح کرد که در سطوح اول و دوم رهبری ایران، چهرههای جدیدی ظهور کردهاند و با وجود ادامه تنشها، صحبتهایی درباره مذاکرات غیرمستقیم نیز مطرح است.
ادریس در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت لبنان را پیچیده توصیف کرد و ابراز داشت: بخشی از مردم حزبالله را نیرویی در مقابله با اسرائیل میدانند، اما اختلافات سیاسی درباره نقش این حزب و آینده کشور ادامه دارد و بحث میان کاهش تنش یا ادامه رویارویی، بهویژه درباره ترتیبات امنیتی در جنوب لبنان، همچنان مطرح است.
