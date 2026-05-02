  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

نماینده کنگره آمریکا: جنگ ترامپ با ایران غیرقانونی است

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۴
کد مطلب: 1808921
نماینده کنگره آمریکا: جنگ ترامپ با ایران غیرقانونی است

جان لارسن: ترامپ اعلام کرده هرگز برای دریافت مجوز جنگ به کنگره مراجعه نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جان لارسن، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ تأکید کرد جنگ با ایران بدون مجوز کنگره آغاز شده و رئیس‌جمهور خود را فراتر از قانون می‌داند.

به گفته لارسن، ۶۰ روز از آغاز جنگ غیرقانونی ترامپ با ایران گذشته و در این مدت ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند و قیمت بنزین به‌شدت افزایش یافته است.

ترامپ اعلام کرده هرگز برای دریافت مجوز جنگ به کنگره مراجعه نخواهد کرد.

لارسن تأکید کرد: «دونالد ترامپ تصور می‌کند فراتر از قانون است و به هیچ‌کس پاسخگو نیست؛ اما او اشتباه می‌کند.»

.

...............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha