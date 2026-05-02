بزرگداشت شهدای جنگ رمضان در سریلانکا + عکس

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در این مراسمات که با برنامه ریزی رایزن فرهنگی و این نمایندگی و با حضور علما و رهبران ادیان و مذاهب و عموم مردم برگزار شد، رهبر ایدان بودایی،هندو،مسحیت،مسلمانان ،اساتید همکار ، رایزن فرهنگی و نماینده المصطفی به عنوان سخنرانان این مراسم در پایتخت کلمبو به بیان تفکرات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر شهید نسبت به حمایت از مردم فلسطین خصوصا غزه پرداخته و حمله ددمنشانه آمریکا ورژیم منحوس اسراییل به خاک عزیز وشهادت رهبرعظیم الشان و جمعی از فرماندهان و مردم و دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب وعموم مردم بی گناه را محکوم و به تبیین اهداف این جنگ پرداخته شد.

در پایان سخنرانی نماینده المصطفی از شرکت کنندگان در مراسم روز قدس و سایر مراسم ها و همکاری دولتمردان سریلانکا در خصوص اقدامات و مساعدت های همه جانبه بویژه انتقال شهدا و مجروحین ناو دنا تقدیر و تشکر نموده و ضمن دعا برای پیروزی بر استکبار جهانی سلام المصفاییان به شرکت کنندگان ابلاغ شد و هچنین ابراز امیدواری برای برگذاری جشن پیروزی سال آتی در چنین روزهایی و آرامش جهان بشریت از هر نوع ظلم و ستمی؛ با ابراز احساسات، موافقت وتایید خویش را اعلام نمودند.

