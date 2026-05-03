به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فروشگاه کتاب «اکسوس» امروز یکشنبه (۱۳ اردیبهشت)، ساختمان جدید خود را در پایتخت افغانستان افتتاح کرد. این مرکز که از سال ۲۰۱۴ فعالیت خود را آغاز کرده، یکی از بزرگترین و مدرنترین کتابفروشیهای این کشور به شمار میرود.
مسئولان فروشگاه کتاب اکسوس اعلام کردند که ساختمان جدید با هدف ایجاد فضایی استاندارد و جذاب برای علاقهمندان کتاب راهاندازی شده است.
این کتابفروشی علاوه بر بخش فروش گسترده با بیش از ۳۰ هزار عنوان کتاب در زمینههای ادبی، علمی، تاریخی، کودک و نوجوان و ترجمههای خارجی، دارای فضای مطالعه راحت و کافیشاپ است تا بازدیدکنندگان بتوانند ساعاتی آرام و لذتبخش را در محیطی فرهنگی سپری کنند.
اکسوس با ارائه خدمات نوین و تنوع بالای کتابها، به ویژه آثاری به زبانهای فارسی، پشتو و انگلیسی، تلاش دارد نقش مؤثری در احیای فرهنگ کتابخوانی در افغانستان ایفا کند.
این مرکز فرهنگی نه تنها به فروش کتاب میپردازد، بلکه در حوزه انتشارات نیز فعال است و تاکنون نمایشگاههای متعددی در کابل و برخی استانهای افغانستان برگزار کرده است.
با این حال، فعالیت مراکز فرهنگی مانند اکسوس در سایه محدودیتهای گسترده گروه طالبان قرار دارد. طالبان در سالهای گذشته فهرستهای متعددی از کتابهای ممنوعه منتشر کرده و بهطور خاص فروش و واردات برخی کتابهای چاپ ایران را محدود یا ممنوع کردهاند. گزارشهای معتبر بینالمللی حاکی است که صدها عنوان کتاب، از جمله آثار نویسندگان زن و نویسندگان ایرانی، از کتابفروشیها و حتی کتابخانه دانشگاهها جمعآوری شده است. این سیاستها دسترسی مردم به محتوای متنوع را به شدت کاهش داده و چالشهای جدی برای صنعت کتاب در افغانستان ایجاد کرده است.
افتتاح این ساختمان جدید در چنین شرایطی، نمادی از تابآوری فرهنگی در برابر محدودیتها به حساب میآید.
.............
پایان پیام/
نظر شما