وزیر فرهنگ: دیپلماسی حج در راستای دیپلماسی عزت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس صالحی امروز در حاشیه بدرقه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و رئیس سازمان حج و زیارت گفت: ما امسال حجی با امنیت، عزت و سلامت خواهیم داشت. حج یک فرصتی برای ارتباطات بین المللی ایران و جهان اسلام است. امسال گفت‌وگوهایی در پرتو یک هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت می تواند اتفاق بیافتد و فرصتی برای وحدت امت اسلامی باشد و این حضور کمک می کند تا دیپلماسی حج به کمک فضای دیپلماسی عزت اسلامی قرار بگیرد.

وی افزود: امسال هم حج ابراهیمی در حال برگزاری است و حضور مردم ایران که این مقاومت جانانه را در جنگ تحمیلی رمضان داشتند، به شکوه این حج ابراهیمی خواهد افزود.

صالحی درباره عملکرد عربستان برای حضور زائران ایرانی گفت: کشور میزبان مقدمات برگزاری حج را برای حجاج ایرانی فراهم کرده و گفت‌وگوهایی که از قبل هم بود، مبتنی بر همین مساله بود. هر سال یک توافق نامه ای در ارتباط با حج داریم که این توافق نامه در سفری که رئیس سازمان حج و زیارت داشتند، انجام شده و گفت‌وگوهای بعد از آن توافقنامه هم به طور پیوسته برقرار بوده است.

وی تاکید کرد: مساله حج به عنوان یک تکلیف دینی هم برای کشور ما و هم برای کشور میزبان، اهمیت خود را دارد و گفت‌وگوها مبتنی بر این تکلیف دینی، هم قبل از اعزام حجاج و هم در همین طول اعزام حجاج برگزار شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تدارکات عزیزان ما در سازمان حج و زیارت نیز یک تدارک حداکثری بوده و کشور میزبان برای برگزاری خوب حج، تلاش کرده و این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت تا مناسک حج به خوبی و با امنیت کامل و با عزت کشور مقاوم ما برگزار شود.

حجت‌الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت امروز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت با بدرقه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و حجت‌الاسلام محسنی قمی معاون بین‌الملل دفتر رهبر انقلاب از فرودگاه امام خمینی (ره) عازم عربستان سعودی شدند.

با آغاز عملیات حج تمتع ۱۴۰۵، تاکنون حدود هفت هزار زائر و عوامل ایرانی وارد سرزمین وحی شده‌اند و روند اعزام‌ها طبق برنامه در حال ادامه است. نخستین گروه از زائران ایرانی شامل هزار و ۴۰۰ زائر روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ پس از انجام احرام، مدینه را به مقصد مکه مکرمه ترک خواهند کرد.

امسال ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر و کارگزار به مدینه می‌روند که تمامی زائران ایرانی به‌صورت «مدینه قبل» اعزام می‌شوند و به مدت ۶ شب و هفت روز در مدینه اقامت خواهند داشت.



............

پایان پیام/ ۲۱۸

