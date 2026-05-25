به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رامی أبوحمدان، نماینده مجلس و عضو فراکسیون "وفاداری به مقاومت"، در مراسم تشییع شهید مجاهد، "وکیل علی ابوزید" که توسط حزب‌الله و حامیان مقاومت در شهرک "علی النهری" در منطقه بقاع برگزار شد، تأکید کرد که آنچه امروز در جریان است، فراتر از ادعای تلاش برای برقراری آتش‌بس از طریق تفاهمات سست است؛ بلکه تلاشی برای سوق دادن لبنان به سمت یک "عادی‌سازی امنیتی" یا ایجاد یک "کمربند امنیتی مشکوک" محسوب می‌شود.

وی ضمن هشدار نسبت به اینکه این گام (عادی‌سازی امنیتی) در حکم اعلام جنگ در داخل کشور است، تأکید کرد که این حاکمیت است که با تمام ابعادش، موجودیت، نقش و جایگاه لبنان را تهدید می‌کند.

ابوحمدان قاطعانه تصریح کرد که حرکت به سمت هرگونه مسیر یا توافق امنیتی با دشمن ازلی یعنی اسرائیل، با هر نام و عنوانی که باشد، امری است که به هیچ وجه قابل مهار یا پذیرش سیاسی نیست.

عضو فراکسیون مقاومت خاطرنشان کرد: هر کس با طرح‌های کنونی دشمن اسرائیلی همسویی کند، شریک اصلی در ریختن خون شهدا، مجاهدان، کودکان و زنان به شمار می‌آید.

نماینده مجلس لبنان همچنین تأکید کرد که خون شهدا از مناصب و کرسی‌های قدرت ارزشمندتر باقی خواهد ماند و تمامی تلاش‌ها برای تحمیل این دیکته‌ها با شکست مواجه خواهد شد.

