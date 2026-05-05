شروط نصرت الهی برای مجاهدان در میدان و خیابان؛ قسمت سوم/ صبر و استقامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش‌های قبلی این نوشته، توجه به «ولایت الهی» و لزوم «دینمداری» و انجام کامل وظایف شرعی در همه حوزه‌های فردی، گروهی و حاکمیتی به عنوان اصول بنیادین در شروط ارائه نصرت الهی به مجاهدان بیان شد. روشن است که نتیجه بودن هر جهادی، نیازمند صبر و پافشاری در اهداف متعالی در نبرد است، هر مقدار این استقامت، بیشتر باشد، نصرت خداوند نیز نزدیک تر خواهد بود. آیات متعددی در قرآن کریم به نسبت میان رسیدن نصرت الهی و مقاومت جهادی اشاره می کند که برخی از آنان در این نوشته اشاره می‌شود.

به‌عنوان نمونه در سوره آل‌عمران آیه ۱۲۵ تا ۱۲۷ خداوند می‌فرماید:

«بَلَیٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَیَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُسَوِّمِینَ * وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَیٰ لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ* لِیَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَوْ یَکْبِتَهُمْ فَیَنْقَلِبُوا خَائِبِینَ، آری، اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید و دشمنان در همین لحظه، جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان دار یاری می دهد، و خدا [وعده یاری و پیروزی] را جز بشارتی برای شما و برای آنکه دل‌هایتان به آن آرامش یابد، قرار نداد؛ و یاری و نصرت جز از سوی خدای توانای شکست‌ناپذیر و حکیم نیست. تا برخی از کافران را نابود کند، یا آنان را خوار و ذلیل سازد، تا نومید بازگردند.»

در همچنین در سوره فصلت آیه ۳۰ خداوند این‌گونه می‌فرماید:

«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بی‌تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند (و می‌گویند:) مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می‌دادند، بشارت باد.»

علمای اخلاق، صبر و استقامت در سه شاخه کلی صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت تقسیم کرده‌اند. اگرچه این تقسیم‌بندی بیشتر در جنبه‌های فردی است، اما قطعا در موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز با همین دیدگاه سه گانه به مقوله صبر بنگرد، در این صورت صبر بر طاعت در قالب انجام وظایف و تکالیف، ماهیتی فراتر از ابعاد فردی مانند نماز یا روزه پیدا می‌کند و هر شخص با توجه به شرایط زمانی و مکانی، باید تکالیف شرعی خود در موضوعات مختلف فرهنگی مانند جهاد تبیین، سیاسی مانند لزوم مقابله با استکبار جهانی، اقتصادی مانند صرفه جویی یا حمایت از تولیدات داخلی و اجتماعی مانند تلاش برای ایجاد آرامش عمومی در شهرهای مختلف را انجام دهد.

همچنین در مقوله صبر در معصیت نیز می‌توان به مواردی مانند حرام بودن هر نوع مسیرگشایی برای تسلط کافران بر مسلمان در موضوعات مختلف سیاسی یا اجتماعی براساس قاعده قرآنی نفی سبیل یا حرمت بیان نواقص نظامی و امنیتی مسلمانان هنگام جنگ با دشمنان همچنین حرام بودن تجلیل از توانمندی‌های دشمنان هنگام نبرد با مسلمین اشاره کرد. روشن است که هر شخصی ممکن است از راه‌های مختلفی اطلاعاتی در مورد نقاط ضعف مجاهدان یا نقاط قوت دشمنان داشته باشد اما انتشار آن در فضای عمومی یا شبکه های اجتماعی حرام بوده و سکوت درباره این مطالب، از مصادیق «صبر بر معصیت» است.

در شاخه سوم صبر، یعنی صبر بر مصیبت نیز باید گفت که در هر نبردی، ممکن است انسان شخصیت‌هایی برجسته یا فرماندهان ارشد یا عزیزانی را از دست بدهد، اما این مصیبت‌ها نباید او را از وظایف شرعی خود، در همه ابعاد آن، ناتوان سازد.

در بخش‌های بعدی این نوشته، به عوامل دیگر نصرت الهی پرداخته می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

