شروط نصرت الهی برای مجاهدان در میدان و خیابان؛ قسمت چهارم/ تقویت استقلال سیاسی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش های قبلی این نوشته ، توجه به «ولایت الهی» ، لزوم «دینمداری» و «صبر و استقامت » به عنوان برخی اصول بنیادین در شروط ارائه نصرت الهی به مجاهدان بیان شد.

در این نوشته موضوع «استقلال سیاسی و اقتصادی» و نسبت آن با نصرت الهی بیان می شود. روشن است که اگر در این نوشته یا در آیات قرآن کریم به این دو شاخه از استقلال تاکید می شود، نشان از اهمیت این دو دارد، ولی از آنجا که براساس قاعده قرآنی «نفی سبیل» در آیه ۱۴۱ سوره مبارکه نساء که خداوند می فرماید: «وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا، خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است». هر گونه وابستگی به دشمن مذمت شده است باید همه ابعاد استقلال شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فضای مجازی و دیگر موارد را شامل شود تا راه هر گونه سلطه کافران بر مسلمانان بسته شود.

آیات مختلفی مانند آیه ۶۰ سوره مبارکه انفال، آیه ۹۵ سوره نساء، سوره مائده آیات ۵۱ و ۵۵ ، سوره آل عمران آیه ۲۸ نمونه هایی از تاکید قرآن بر استقلال سیاسی و اقتصادی است اما به عنوان نمونه می توان به آیه ۶۹ سوره مبارکه عنکبوت اشاره کرد که خداوند می فرماید: «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ، و کسانی که برای ما کوشیدند، بی تردید آنان را به راه های خود راهنمایی می کنیم؛ و یقیناً خدا با نیکوکاران است» روشن است که واژه جهاد در این آیه، معنایی فراتر از جهاد رزمی و نظامی دارد و شامل هر گونه جهاد و تلاشی را که در راه خدا و برای او و به منظور وصول به موضوعات مطلوب خداوند از جمله استقلال سیاسی و اقتصادی می شود باشد نیز می شود.

در سوره ۷۴ سوره نساء خداوند این گونه مسلمانان به را جهاد دعوت می کند: « وَمَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْیَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْکَ نَصِیرًا، شما را چه شده که در راه خدا و نجات مردان و زنان و کودکان مستضعف نمی جنگید؟ آن مستضعفانی که همواره می گویند: پروردگارا! ما را از این شهری که اهلش ستمکارند، بیرون ببر و از سوی خود، سرپرستی برای ما بگمار و از جانب خود برای ما یاوری قرار ده».

خداوند در این آیه نبرد با کافران، در همه ابعاد آن را، مقدمه ای بر توجه به «ولی خدا» و سرآغازی بر کسب «نصرت الهی» معرفی می کند. همچنین با توجه به این آیه باید گفت که هر چیزی که، اعم از موضوعات نظامی، سیاسی، اقتصادی یا فضای مجازی که منجر به اسارت فیزیکی، ذهنی یا فکری مسلمانان در مقابل دشمنان شود، مورد مذمت قرآن قرار گرفته و باید اقدامات مناسب برای نجات آنان در همه ابعاد، توسط مجاهدان انجام شود. روشن است که این جهاد، هیچ گونه محدودیتی ندارد و هر شخصی در هر شرایط،با توجه به توانمندی ها و امکانات خود، باید برای این جهاد اقدام کند تا شاهد تحقق وعده الهی برای تحقق نصرت الهی باشد.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

