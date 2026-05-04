به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سیدمحمدعلی عالمی بلخابی، از علمای سرشناس و رهبر جهادی شیعه در شمال افغانستان است که سال ۱۳۰۲ در شهرستان بلخاب متولد و سال ۱۴۰۰ در شهر کابل دار فانی را وداع گفت.
وقتی سخن از جهاد مردم افغانستان و قیام شیعیان به زبان میآید، همه از آیتالله عالمی بلخابی حرف میزنند که از محبوبیت خاصی میان شیعه و سنی در شمال افغانستان برخوردار است. عالمی بلخابی پس از تحصیلات حوزوی در قم و نجف به افغانستان برگشت و در شهرستان بلخاب به تدریس علوم دینی پرداخت.
فعالیت آیت الله عالمی در بلخاب دقیقا زمانی است که دولت کمونیستی دستنشانده شوروی سابق در افغانستان است؛ دولتیکه ارزشهای دینی را نادیده میگیرد و به سرکوب علما و طلاب میپردازد.
تدریس در حوزه علمیه «عالمیه» بلخاب
آیتالله عالمی بلخابی در اوان بازگشت خود از سفر تحصیلی از نجف عراق، حوزه علمیه «عالمیه» که توسط پدرش در بلخاب تاسیس شده بود، به تدریس و ترتبیت طلاب پرداخت که این طاب پس از فراگیری علوم دینی به عنوان مبلغ در مناطق مختلف شمال افغانستان به فعالیت پرداختند.
وی به مضامین علوم حوزوی شامل: صرف، نحو، بلاغت، منطق، فقه، اصول و فلسفه تسلط داشت و همه این علوم را در حوزه تدریس میکرد.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمرتضی عالمزاده مطهری، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ابنا، چگونگی زندگی اجتماعی و سیاسی آیتالله عالمی بلخابی را روایت میکند.
آقای عالمزاده مطهری که پسر برادر ایشان است، بیان داشت که آیتالله عالمی بلخابی در این حوزه علمیه تا سال ۱۳۵۷ طلاب را به شکل مخفیانه تدریس میکرد و در کنار تدریس به حلوفصل مشکلات مردم هم مبادرت داشت.
مخالفت با حزبگرایی
در زمانی که احزاب با یکدیگر درگیری داشتند، آیتالله عالمی بلخابی بر اساس تفکر اصیل اسلامی، حزبگرایی را خلاف آموزههای دینی میدانست و میگفت که بایستی تشکل به این عنوان که مجاهدین میان خودشان در برابر دشمن هماهنگی داشته باشند، ایجاد شود؛ ولی اگر یک حزب سیاسی و فعالیتهای تشکیلات حزبی در جهت دفع افراد دیگر از جهاد و جنگ باشد، خلاف اسلام است.
طبق اظهارات عضو خانواده این روحانی با نفوذ شیعه شمال افغانستان، نظر آیت الله عالمی این بود که مجاهدین باید در برابر دشمنان و دولت کمونیستی سابق افغانستان ید واحده باشند و مبارزاتشان منسجم باشد که در مقابل دشمن با شکست مواجه نشوند.
حجتالاسلام عالمزاده مطهری در ادامه بیان داشت که عدم توجه به برنامههای این عالم برجسته شیعه، جنگهای حزبی در افغانستان رخ داد و صدها نفر در مناطق شیعهنشین به شهادت رسیدند؛ در حالیکه اگر به سخنان بیطرفانه عالمی بلخابی عمل میشد، خونهای بیشماری به ناحق ریخته نمیشد.
جلوگیری از جنگ شیعه و سنی در شمال افغانستان
آیتالله عالمی بلخابی علاوه بر رهبری جهاد و تربیت طلاب در حوزه علمیه، از محبوبیت خاصی میان شیعه و سنی در استان سرپل برخوردار بود و مردم او را به عنوان یک تکیهگاه میدیدند و او هم سعی میکرد همواره حرفها و مشکلات مردم را بشنود و راه حل پیدا کند.
آیتالله عالمی بلخابی در سال ۱۳۶۰ از یک جنگ تمامعیار شیعه و سنی در مناطق شمال افغانستان از جمله سرپل، سمنگان و بغلان جلوگیری کرد. حجتالاسلام عالمزاده مطهری چنین روایت میکند: سال ۱۳۶۰ وقتی چریکهاییکه از شیعیان بودند وارد منطقه سانچارک(شهرستانی در استان سرپل) شدند، یک مقدار تندروی کردند و این تندروی ازبکها(اهلسنت) را تحریک کرد. حدود شش هزار ازبک از شش ولایت(استان) فاریاب، بادغیس، بلخ، جوزجان، سمنگان و بغلان علیه شیعیان بسیج شده بودند تا بجنگند. تبلیغاتیکه آن زمان علیه آیتالله عالمی بلخابی شده بود، باعث شده بود که ایشان را به عنوان یک فرد مصلح قبول نداشته باشند؛ اما مدتی بعد ازبکها متوجه تبلیغات سوء علیه او شدند و با پذیرفتن پیشنهاد صلح او و عمل به راه حلی که برای جلوگیری از جنگ ارائه کرده بود، از یک جنگ تمامعیار پیشگیری به عمل آمد.
حجتالاسلام عالمزاده مطهری از زمینه یک جنگ شیعه و سنی دیگر در شهرستان درهصوف استان سمنگان یاد کرد که از این جنگ هم بر اثر سعی و تلاش آیت الله عالمی بلخابی جلوگیری شد.
او روایت کرد: «در سال ۱۳۶۱ شیعه و سنی علیه یکدیگر در شهرستان درهصوف سنگر گرفته بودند. این مساله که به مرحله خیلی خطرناکی رسیده بود، آیت الله عالمی بلخابی هیاتی را به همراه مرحوم شیخ غلام رسول و شیخ عارفی به عنوان مصلح، به آنجا اعزام کرد و آنان توانستند بعد از یک ماه تلاش مستمر، از این جنگ جلوگیری کنند.»
زیارتنامههای امامزاده یحیی سرپل از بین برده شد
حجتالاسلام والمسلمین سیدمرتضی عالمزاده مطهری درباره حرم امامزاده یحیی(ع) که توسط آیت الله عالمی بلخابی احیاء شد و در زمان جمهوریت تولیت آن را بر عهده داشت، با اشاره به وضعیت فرهنگی و اجتماعی این زیارتگاه در استان سرپل گفت که این مکان مقدس در حال حاضر شرایط سختی را پشت سر میگذارد، زیرا پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، برنامههای زیارتی و زائران این زیارتگاه دستخوش بینظمیهایی شده که برای جامعه تشیع خوشایند نیست.
به گفته حجتالاسلام عالمزاده مطهری، اکنون مدیریت این زیارتگاه به دست شیعیان نیست و متأسفانه زیارتنامههای آن از بین برده شد؛ زیرا تعدادی از مسئولان و محافظان این زیارتگاه، زیارت حرم مطهر را نوعی شرک میدانند.
او بیان داشت که در چند سال اخیر، زیارت حضرت یحیی از جایگاهیکه شایسته آن است، عدول کرده و انتظار میرود که شرایطی خلق شود تا این زیارتگاه منزلت خودش را پیدا کند.
این عالم دینی شیعه از نهادهای شیعی و علمای مطرح شیعه افغانستان خواست که برای مدیریت و نظم بهتر حرم مطهر امامزاده یحیی با مسئولان مربوطه از جمله اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفتوگو کنند تا مشکلات آن بر طرف شود.
