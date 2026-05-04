اکونامیک تایمز: عدم موفقیت در خارج کردن تنگه هرمز از کنترل ایران ضربۀ بزرگی به میراث ترامپ خواهد بود

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از The Economic Times در حالی که بیش از دو ماه از آغاز درگیری میان آمریکا و ایران میگذرد، گزارشها حاکی از آن است که این جنگ تاکنون نه به دستاورد نظامی قاطعی برای واشینگتن انجامیده و نه موفقیت دیپلماتیک ملموسی به همراه داشته است؛ موضوعی که موقعیت دونالد ترامپ (Donald Trump) را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بر اساس این گزارش، تداوم وضعیت بنبست و نبود چشمانداز روشن برای پایان درگیری، این خطر را افزایش داده که تقابل میان آمریکا و ایران به یک بحران فرسایشی و طولانیمدت تبدیل شود؛ بحرانی که میتواند پیامدهایی گستردهتر و پیچیدهتر از شرایط پیش از آغاز جنگ برای آمریکا و جهان بههمراه داشته باشد!
اکونامیک تایمز ادامه داد عدم موفقیت در خارج کردن این آبراه حیاتی کشتیرانی نفت از کنترل ایران در پایان درگیری، ضربه بزرگی به میراث ترامپ خواهد بود.
این رسانۀ انگلیسی زبان هندی با اشاره به هزینههای این درگیری تأکید میکند که جنگ نتوانسته به بسیاری از اهداف اعلامی دولت ترامپ دست یابد.
در ادامه این گزارش آمده است که نگرانیها درباره طولانیتر شدن این بنبست پس از آن افزایش یافته که ترامپ سفر برنامهریزیشده مذاکرهکنندگان خود به اسلامآباد (Islamabad) را لغو کرده و برخی تلاشهای دیپلماتیک را کنار گذاشته است.
