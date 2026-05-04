به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از جنگهای اخیر اسرائیل علیه لبنان، همچنان بحثهای فراوانی پیرامون آینده توافقها و راههای حل بحران جریان دارد.
ابراهیم الأمین در مقالهای در روزنامه «الأخبار» نوشت: هرگونه توافق یا تصمیمی که توسط مسئولان کنونی قدرت در لبنان برای تعامل با آمریکا یا اسرائیل اتخاذ شود، بدون موافقت حزبالله و تأیید مقاومت، بیارزش و عملی نخواهد بود. وی تأکید کرد که حزبالله بهعنوان یک نیروی نظامی سازمانیافته و سیاسی قدرتمند در کشور، نه تنها توان مقابله با اسرائیل را دارد، بلکه به هیچ عنوان اجازه تسلیم یا قربانیکردن امنیت ملی لبنان را نخواهد داد.
وی در ادامه مقاله، عملکرد شگفتانگیز مقاومت لبنان را خاطرنشان کرد: حزبالله، باوجود تحمل بزرگترین ضربات تاریخ خود، از جمله شهادت هزاران نفر و تخریب گسترده زیرساختهایش، نه تنها توانست نظم خود را حفظ کند، بلکه با پایداری بینظیر در میدان، و موفقیتهایی نظیر کمک به هزاران خانواده آسیبدیده، نشان داد که همچنان بازیگر اصلی در معادلات سیاسی و نظامی لبنان است.
نویسنده همچنین هشدار داد که همکاری مقامات کنونی لبنان با اسرائیل یا آمریکا بهمنظور اعمال فشار بر مقاومت، میتواند به تقابل مستقیم مقاومت با دولت بیانجامد.
وی یادآور شد که هرگونه توافق واقعی در لبنان تنها زمانی زنده خواهد بود که ایران به همراه حزبالله در آن سهیم باشد، و تلاشهای وابستگان داخلی و خارجی برای حذف مقاومت، حتی در معادلات منطقهای غرب آسیا، به شکست خواهد انجامید.
