به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزرات جنگ رژیم صهیونیستی پس از صدور فراخوانی برای بهترین ایده مقابله با پهپادهای حزب‌الله، اکنون در حال بررسی ۷۰ پاسخ دریافتی است.

روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نوشت: در چارچوب رقابت بر سر یافتن راه‌حلی برای کوادکوپترهای حزب‌الله، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی فراخوانی برای دریافت پیشنهادهای شرکت‌ها منتشر کرد.

این وزارتخانه پس از انتشار این فراخوان، ۷۰ پاسخ دریافت کرد که در حال ارزیابی و بررسی آنها است.

به نوشته آحارونوت، معمولاً روند ارائه پیشنهادات از زمان دریافت درخواست تا انتخاب شرکت، ماه‌ها طول می‌کشد اما این بار به گفته یک مقام ارشد و با توجه به نیاز فوری و رقابت رژیم صهیونیستی با حزب‌الله لبنان، این روند تسریع شده است.

در طول آتش‌بس اخیر که بارها توسط اشغالگران صهیونیست نقض شد، حزب‌الله حدود ۷۰ پهپاد مجهز به بمب را شلیک کرد که ۱۱ مورد آنها موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از نیروهای اشغالگر شد، ۲ مورد از این پهپادها نیز به داخل فلسطین اشغالی اصابت کرده و موجب زخمی شدن چند سرباز ارتش رژیم صیهیونیستی در آنجا شد.

