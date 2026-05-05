به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پایگاه خبری میدلایست در گزارشی آورده است که تلاشهای اسرائیل برای خلع سلاح حزبالله لبنان با شکست مواجه شده است؛ شکستی که به گفته این رسانه، از ابتدا قابل پیشبینی بود و ریشه در عوامل ساختاری، سیاسی و نظامی درون لبنان دارد.
این گزارش تأکید میکند حزبالله بخش عمیق و تثبیتشدهای از ساختار سیاسی و اجتماعی لبنان است و خلع سلاح آن نهتنها از نظر عملی دشوار، بلکه از منظر سیاسی ناممکن است.
میدلایست افزوده است: استمرار توان نظامی و مقاومت حزبالله نشان میدهد که هدف اسرائیل برای تضعیف این گروه در کوتاهمدت به هیچ وجه قابل تحقق نیست.
