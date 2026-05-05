آلمان: هیچ تغییری در سیاست ما نسبت به طالبان رخ نداده است

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مارتین گیزه، سخنگوی وزارت خارجه آلمان، روز گذشته تأکید کرد که برلین هیچ‌گونه تغییر در رویکرد خود نسبت به طالبان ایجاد نکرده است.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی درباره «گرم‌تر شدن» رابطه دو طرف و واگذاری کنسولگری افغانستان در برلین به دیپلمات‌های منصوب طالبان منتشر شده بود؛ موضوعی که به گمانه‌زنی‌ها درباره عادی‌سازی احتمالی روابط دامن زد.

گیزه با رد این برداشت‌ها توضیح داد که تعامل آلمان با طالبان صرفاً در چارچوب تماس‌های فنی ادامه دارد و هیچ تصمیمی درباره بازگشایی سفارت این کشور در کابل گرفته نشده است.

در همین حال، طلوع‌نیوز گزارش داده است که رایزنی‌های آلمان و دیگر کشورهای اروپایی با طالبان تنها در حوزه مدیریت مهاجرت، بازگشت پناهجویان و مسائل انسان‌دوستانه متمرکز است.

به‌جز روسیه، تاکنون هیچ کشور دیگری طالبان را به رسمیت نشناخته و آلمان نیز می‌گوید برنامه‌ای برای تغییر این وضعیت ندارد.

