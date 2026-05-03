به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی آلمانی «اِندیآر» در گزارشی تازه از گسترش همکاریهای پشتپرده میان وزارت کشور آلمان و دیپلماتهای وابسته به طالبان خبر داده است؛ همکاریای که به گفته این رسانه طی ماههای اخیر شدت گرفته و هدف آن فراهمسازی زمینه برای اخراج شمار بیشتری از مهاجران افغانستان از آلمان عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، در ماههای اخیر شمار قابل توجهی از شهروندان افغانستان که در آلمان با خطر اخراج مواجه هستند، برای دریافت اسناد بازگشت اجباری به دو نماینده طالبان معرفی شدهاند.
این روند چندین بار در دفتر فرعی اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان در شهر بن و همچنین در فرودگاه برلین انجام شده است.
وزارت کشور آلمان در واکنش به این گزارش اعلام کرده است که این نهاد تنها «فضا و امکانات» لازم را فراهم کرده و مسئولیت اجرایی این روند بر عهده آن نبوده است.
در همین حال، وزارت خارجه آلمان نیز تأکید کرده که در این فرآیند نقشی نداشته است.
گزارشگر برنامه تلویزیونی «مگزین رویال» در اواسط ماه آوریل موفق شده است چندین جلسه مرتبط با این روند را بهصورت مخفیانه تصویربرداری کند.
در تصاویر منتشرشده، یکی از نمایندگان طالبان با لبخند وارد ساختمان شده و به نگهبان ورودی سلام میکند.
این فرد که با نام «سعید ح.» معرفی شده، در جولای ۲۰۲۵ همراه با یکی دیگر از اعضای طالبان از سوی وزارت خارجه آلمان اعتبارنامه رسمی دریافت کرده است.
دولت آلمان مدعی است این افراد تنها بهعنوان «کارمندان ساده کنسولی» وارد کشور شدهاند.
با این حال، یافتههای «اِندیآر» نشان میدهد این دو نفر عملاً کنترل سفارت افغانستان در برلین و سرکنسولگری افغانستان در بن را در دست گرفتهاند و حتی یکی از اعضای طالبان بهعنوان سرپرست سفارت افغانستان در برلین منصوب شده است.
وزارت خارجه آلمان در واکنش گفته است که هیچگاه بهطور رسمی از انتقال کنترل این نمایندگیها به طالبان مطلع نشده است.
به نوشته «اِندیآر»، دولت آلمان تمایلی ندارد جزئیات این همکاری در رسانهها منتشر شود.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی این روند آمادهسازی گروه بزرگی از مهاجران افغان برای اخراجهای بعدی است.
اولویت با افرادی است که سابقه کیفری دارند، اما مردان مجرد بدون سابقه جرم نیز در فهرست بررسی قرار گرفتهاند.
چند روز پیش، وزیر کشور آلمان اعلام کرده بود که روند اخراج مهاجران به افغانستان اکنون «تقریباً هر هفته» انجام میشود و تأکید کرده است: «توافقهایی که با مسئولان افغانستان انجام دادهایم برقرار و عملیاتی هستند.»
طبق اعلام وزارت کشور آلمان به شبکه «ایآردی»، از جولای ۲۰۲۵ تاکنون ۱۳۸ نفر به افغانستان اخراج شدهاند.
