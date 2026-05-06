فاجعه خاموش در لبنان در پی جنگ اسرائیل/ یک میلیون نفر در آستانه قحطی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی بحران عمیقی که بخش کشاورزی لبنان را در نتیجه جنگ اسرائیل علیه این کشور فراگرفته است، بیش از یک میلیون لبنانی در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. این جنگ باعث شده است که ۸۰ درصد کشاورزان لبنانی از کار بازبمانند و هزاران هکتار زمین کشاورزی در لبنان، نابود شود.

بر اساس گزارش شبکه الجزیره، خسارات بخش کشاورزی لبنان تا پایان سال ۲۰۲۴ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار رسیده و اکنون به حدود ۱.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. این در حالی است که لبنان پیش از این نیز با بحران اقتصادی پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اما جنگ اخیر این بحران را تشدید کرده است.

طبق پیش‌بینی‌ها، اقتصاد لبنان ممکن است حدود ۱۴ درصد کوچک‌تر شود و بخش کشاورزی این کشور به‌طور خاص تا ۱۸ درصد کاهش یابد. کشاورزی یکی از ارکان مهم اقتصاد لبنان به‌ویژه در مناطق جنوبی این کشور، محسوب می‌شود؛ جایی که حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی لبنان را تشکیل می‌دهد و ۸ درصد از نیروی کار این کشور در آن مشغول هستند.

تخریب زمین‌های کشاورزی

حملات هوایی و استفاده از بمب‌های فسفری باعث نابودی حدود ۵۴ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی لبنان شده که بیش از ۲۲ درصد کل اراضی کشاورزی این کشور را شامل می‌شود. در نتیجه، تنها حدود ۲۰۰ هزار هکتار زمین قابل کشت در لبنان، باقی مانده است.

این شرایط باعث شده ۸۰ درصد کشاورزان لبنانی یا از کار بیکار شوند یا مجبور به ترک مناطق خود شوند؛ مسئله‌ای که فشار زیادی بر اقتصاد و امنیت غذایی کشور لبنان، وارد کرده است. در حال حاضر، بیش از ۱.۲ میلیون لبنانی با کمبود مواد غذایی مواجه‌اند و در معرض گرسنگی قرار دارند.

جنوب لبنان که پیش‌تر حدود یک‌چهارم تولیدات کشاورزی این کشور را تأمین می‌کرد، اکنون با کاهش شدید تولید روبه‌رو شده است. سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی لبنان که پیش‌تر حدود ۱۰ درصد بود، اکنون به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.

اقتصاد روستایی در خطر

بخش کشاورزی در جنوب لبنان شامل محصولاتی مانند موز، مرکبات، تنباکو و زیتون است. این محصولات پایه‌های اصلی اقتصاد روستایی این کشور را تشکیل می‌دهند، به‌ویژه زیتون و تنباکو که نقش کلیدی در معیشت مردم روستایی لبنان دارند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه توسط اسرائیل در جنوب لبنان رخ داده، نوعی تخریب سیستماتیک اقتصاد روستایی است که از طریق نابودی زمین‌ها و کوچ اجباری کشاورزان انجام شده است. به‌عنوان مثال، حدود ۶ هزار نفر در بخش کشت تنباکو در کشور لبنان از چرخه کار خارج شده‌اند.

بخش تنباکو به‌تنهایی در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰۶ میلیون دلار برای اقتصاد لبنان درآمد داشته، اما اکنون خسارات آن به حدود ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. همچنین، خسارات مربوط به تولید تنباکو بین ۹۰ تا ۱۲۰ میلیون دلار و آسیب به خاک بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

آینده‌ای نگران‌کننده

کارشناسان هشدار می‌دهند که بازسازی بخش کشاورزی لبنان زمان‌بر خواهد بود، به‌ویژه به دلیل آلودگی خاک با مواد شیمیایی مانند فسفر سفید که ممکن است سال‌ها طول بکشد تا اثرات آن از بین برود.

در حال حاضر، حدود یک میلیون لبنانی در فقر زندگی می‌کنند و ۲۵۰ هزار نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند. اگر جنگ اسرائیل علیه لبنان ادامه یابد، بحران غذایی این کشور شدیدتر خواهد شد، زیرا لبنان ناچار است برای تأمین نیازهای خود به واردات متکی باشد؛ امری که فشار مالی سنگینی بر دولت این کشور وارد می‌کند.

