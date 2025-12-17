به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اسرائیلی همچنان کشاورزان و دامداران روستاهای مرزی لبنان را هدف قرار می‌دهند و آن‌ها را از دسترسی به زمین‌های خود محروم می‌کنند، در حالی که هیچ راه‌حل رسمی برای حل مشکلات مداوم آن‌ها ارائه نشده است.

گفتنی است که توافق آتش‌بس، تجاوز اسرائیل به لبنان را در اکتبر ۲۰۲۳ پایان داد، اما در سپتامبر ۲۰۲۴ به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شد که بیش از ۴ هزار شهید و حدود ۱۷ هزار مجروح بر جای گذاشت.

از زمان اجرای توافق، اسرائیل هزاران نقض انجام داده که منجر به شهادت و مجروح شدن صدها لبنانی و خسارت‌های گسترده مادی شده است.

ادامه حملات اسرائیل به کشاورزان و دامداران

در قطعه‌ای کوچک از زمین‌های یکی از محله‌های شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان، شهروندی به نام «خلیل ابراهیم» مجبور است باقیمانده گوسفندان خود را بین خانه‌های مسکونی بچراند، چرا که چند هفته پیش حدود ۳۰ رأس دام او بر اثر حمله پهپادی اسرائیل از بین رفت.

خلیل در گفت‌وگو با شبکه «العربی» گفت که به دلیل نبود مراتع و افزایش قیمت علوفه، مجبور شده است دام‌هایش را برای فروش عرضه کند و دیگر توان ادامه فعالیت ندارد.

در حاشیه دشت مرجعیون، «سامی شحرور» کشاورز لبنانی تلاش می‌کند از قطعه‌ای کوچک زمین استفاده کند، اما دسترسی به زمین‌های نزدیک مرز تقریباً غیرممکن و پرخطر است. این امر نیازمند مجوز قبلی و همراهی نیروهای صلح‌بانی و ارتش لبنان است. سامی اشاره می‌کند که بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی برای هیچ کشاورزی قابل دسترسی نیست.

از الناقوره تا شبعا و کفرشوبا، ساکنان ده‌ها شهرک مرزی که معیشت خود را بر کشاورزی بنا کرده‌اند، زمین و منابع درآمد خود را از دست داده‌اند.

منطقه مرزی به‌طور عملی برای آن‌ها ممنوع شده و اسرائیل با انواع تهدیدها، کشاورزان، دامداران و زنبورداران را تحت فشار قرار می‌دهد، در حالی که آن‌ها معیشت و توان مقاومت خود را از دست می‌دهند.

پیش‌تر، دشت مرجعیون، دومین دشت بزرگ کشاورزی لبنان پس از بقاع، حدود ۱۴ درصد از تولید کل کشاورز این کشور را تأمین می‌کرد، اما امروز، مالکین آن دیگر نمی‌توانند از زمین‌های خود بهره‌برداری کنند و نگران از دست رفتن هم زمین و هم درآمد خود هستند.

