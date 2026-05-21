آسیب حملات رژیم صهیونیستی به بیش از ۵۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر کشاورزی لبنان اعلام کرد که در پی حملات رژیم صهیونیستی به لبنان بیش از ۵۶ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این کشور آسیب دیده و خسارتهای بخش تولیدات کشاورزی لبنان از ۵۳۰ میلیون دلار فراتر رفته است.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، «نزار هانی» وزیر کشاورزی این کشور در نشست تخصصی «پیامدهای جنگ بر امنیت کشاورزی، غذایی و زیستمحیطی و چالشهای بازسازی در لبنان» که از سوی مرکز عربی پژوهشها و مطالعات سیاسی در بیروت برگزار شد، درباره پیامدهای گسترده جنگ بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی لبنان سخن گفت.
او توضیح داد که بر اساس آمار ماه مه ۲۰۲۶، بیش از ۵۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لبنان ــ معادل ۲۲.۵ درصد از مساحت کل کشور ــ دچار آسیب شدهاند و میزان خسارتهای وارده به بخش تولید کشاورزی لبنان از ۵۳۰ میلیون دلار عبور کرده است. همچنین خسارتهای مستقیم نیز بیش از ۴۱ میلیون دلار برآورد میشود.
جنگ؛ عامل نابودی زیرساختها و مهاجرت کشاورزان
وزیر کشاورزی لبنان تأکید کرد که جنگ باعث آوارگی هزاران کشاورز، تلف شدن دامها و تخریب زیرساختهای کشاورزی در لبنان، شده است.
به گفته او، پیشبینی میشود حدود یک میلیون و ۲۴۰ هزار نفر در لبنان با ناامنی شدید غذایی مواجه شوند و شمار نیازمندان به حمایت غذایی به ۲۴ درصد جمعیت افزایش یابد.
تلاش برای حمایت از یک میلیون نفر
هانی با اشاره به بحران مالی و کمبود منابع، اعلام کرد که بخش امنیت غذایی لبنان در حال اجرای برنامهای اضطراری برای حمایت از حدود یک میلیون نفر است.
او گفت که این طرح با بودجهای بیش از ۱۳۱ میلیون دلار و با مشارکت ۷۷ نهاد و سازمان در حال اجراست.
وزیر کشاورزی لبنان همچنین از برنامههای آینده و اقدامات وزارتخانه برای ساماندهی بخش کشاورزی سخن گفت و تأکید کرد که کشاورزی در لبنان یک بخش حاشیهای نیست، بلکه ستون اصلی پایداری ملی و امنیت غذایی برای حفاظت از زمین و مردم به شمار میرود.
