ان.بی.سی: مخالفت متحدان عرب باعث توقف پروژه ترامپ در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه NBC News در گزارشی فاش کرد که عقبنشینی ناگهانی دونالد ترامپ از طرح موسوم به «پروژه آزادی» برای همراهی کشتیها در تنگه هرمز، پس از مخالفت و فشار یکی از متحدان اصلی واشنگتن در خلیج فارس رخ داده است.
بر اساس این گزارش، عربستان سعودی پس از اعلام ناگهانی این طرح از سوی ترامپ، دسترسی ارتش آمریکا به پایگاهها و حریم هوایی خود را برای اجرای عملیات محدود کرد. منابع آگاه به NBC گفتهاند ریاض به واشنگتن اطلاع داده که اجازه استفاده از پایگاه هوایی «پرنس سلطان» در جنوبشرق ریاض و همچنین عبور هواپیماهای آمریکایی از آسمان عربستان برای پشتیبانی از این مأموریت را نخواهد داد.
گزارش NBC میافزاید که اعلام «پروژه آزادی» حتی متحدان نزدیک آمریکا در منطقه را نیز غافلگیر کرده بود. به گفته منابع این شبکه، دولت قطر نیز تنها پس از آغاز عملیات در جریان جزئیات آن قرار گرفته و این مسئله نارضایتی برخی دولتهای عربی حاشیه خلیج فارس را در پی داشته است.
در ادامه گزارش آمده است که تماس تلفنی میان ترامپ و محمد بن سلمان نیز نتوانست اختلافات را حل کند و در نهایت رئیسجمهور آمریکا برای جلوگیری از تشدید تنش با ریاض و حفظ دسترسی نظامی واشنگتن به حریم هوایی منطقه، ناچار به توقف این طرح شد. NBC این مسئله را نشانهای از محدود شدن آزادی عمل آمریکا حتی در میان متحدان سنتی خود در منطقه ارزیابی کرده است.
این گزارش همچنین به تلاشهای دیپلماتیک منطقهای اشاره کرده و به نقل از یک منبع سعودی نوشته است که عربستان از ابتکار پاکستان برای میانجیگری میان ایران و ایالات متحده حمایت کرده است. به گفته این منبع، تحولات با سرعت زیادی در حال وقوع است و کشورهای منطقه ترجیح میدهند از گسترش درگیری و بیثباتی بیشتر جلوگیری شود.
