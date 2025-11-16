به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی بار دیگر تلاش کرده است از نفوذ خود در ساختار سیاسی آمریکا برای پیشبرد پروژه عادیسازی بهرهبرداری کند. براساس گزارش وبگاه آمریکایی Axios، «اسرائیل» از دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، خواسته است هرگونه فروش جنگندههای پیشرفته اف-۳۵ به عربستان سعودی را تنها در صورتی بپذیرد که ریاض بهطور کامل روابط خود را با تلآویو عادیسازی کند.
این موضع در آستانه سفر ولیعهد و نخستوزیر عربستان، محمد بن سلمان، به واشنگتن مطرح شده است؛ سفری که طی آن قرار است وی با ترامپ دیدار کرده و درباره پیمان امنیتی آمریکا–عربستان، بسته تسلیحاتی اف-۳۵ و تلاش واشنگتن برای پیشبرد روند عادیسازی سعودی–اسرائیلی گفتوگو کند.
به گزارش Axios، ترامپ ماه گذشته در تماس تلفنی با بنسلمان، با اشاره به پایانیافتن جنگ غزه، از او خواسته است «بهزودی» در مسیر عادیسازی با رژیم صهیونیستی گام بردارد. وی در هواپیمای ریاستجمهوری نیز تأیید کرده است که این موضوع را در دیدار پیشِرو با ولیعهد عربستان بهطور مستقیم مطرح خواهد کرد و در حال بررسی معامله تسلیحاتی شامل اف-۳۵ است.
مقامات صهیونیست به دولت ترامپ تأکید کردهاند که انتقال این جنگندهها به ریاض باید منوط به عادیسازی کامل روابط باشد. یکی از آنان هشدار داده است که ارائه چنین تسلیحات پیشرفتهای بدون گرفتن امتیاز سیاسی از عربستان «اشتباه و نتیجهمعکوس» خواهد بود.
منابع صهیونیست همچنین با مقایسه موضع خود در قبال ترکیه اعلام کردهاند که برخلاف مخالفت شدید با تحویل اف-۳۵ به آنکارا، نسبت به دریافت این هواپیما توسط عربستان «کمتر نگراناند»، مشروط بر اینکه این اقدام در چارچوب «همکاری امنیتی منطقهای» و ذیل توافقات عادیسازی گسترشیافته باشد.
با این حال، مقامات آمریکایی اذعان میکنند که اختلافات مهمی میان شروط ریاض و خواستههای تلآویو وجود دارد. عربستان خواستار تعهد «قابلاعتماد، برگشتناپذیر و زمانبندیشده» از سوی بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت فلسطینی است؛ درخواستی که نخستوزیر رژیم صهیونیستی آن را رد کرده است. از همین رو، تلآویو امیدوار است ترامپ، بنسلمان را وادار کند شروط خود را نرمتر کرده و مسیر مذاکرات سهجانبه میان آمریکا، عربستان و «اسرائیل» را هموار سازد.
صهیونیستها با اشاره بهاصطلاح برتری نظامی تضمینشدهشان از سوی آمریکا (QME) میگویند استقرار اف-۳۵ در عربستان میتواند موازنه نظامی منطقه را تغییر دهد و از واشنگتن خواهند خواست تضمینهای امنیتی جدیدی ارائه دهد. یکی از مقامات این رژیم تصریح کرده است که فاصله پروازی عربستان تا سرزمینهای اشغالی تنها چند دقیقه است و به همین دلیل ممکن است تلآویو خواستار آن شود که این جنگندهها در پایگاههای غربی عربستان مستقر نشوند.
گفتنی است «برتری کیفی نظامی» یا QME مخفف Qualitative Military Edge، اصطلاحی است که آمریکا برای توجیه تعهد رسمیاش به حفظ برتری نظامی رژیم صهیونیستی بر تمام کشورهای منطقه به کار میبرد. این تعهد از سال ۲۰۰۸ در قوانین کنگره آمریکا تثبیت شده و به واشنگتن اجازه میدهد هر معامله تسلیحاتی با کشورهای منطقه را تنها در صورتی پیش ببرد که برتری نظامی «اسرائیل» خدشهدار نشود
چنانکه در توافق عادیسازی ۲۰۲۰ با امارات نیز اتفاق افتاد، «اسرائیل» زمانی با فروش اف-۳۵ به ابوظبی موافقت کرد که تضمینهای مشابهی دریافت نمود؛ معاملهای که در نهایت بهدلیل تحمیل محدودیتهای گسترده از سوی واشنگتن و نگرانیهای فناورانه آمریکا درباره همکاری امارات با چین، عملاً شکست خورد.
اکنون عربستان نیز در موقعیتی مشابه قرار دارد. پنتاگون همچنان نسبت به انتقال فناوری بسیار حساس اف-۳۵ به ریاض بدبین است. گزارشهای اطلاعاتی آمریکا هشدار میدهند که چین ممکن است از طریق همکاریهای امنیتی و فناورانه روبهگسترش خود با عربستان به سامانههای این جنگنده دست یابد. در نتیجه، هرچند دولت ترامپ برای نهاییکردن معامله چندمیلیارددلاری ۴۸ فروند اف-۳۵ فشار میآورد، مقامات دفاعی آمریکا همچنان خواهان اعمال محدودیتهای شدید و ضمانتهای عملیاتی گستردهاند.
همین مسئله موجب نگرانی ریاض شده است، زیرا بیم آن میرود که همانند امارات، امتیازات سیاسی بزرگی بدهد اما در نهایت آمریکا خودِ معامله را به تعویق انداخته یا بلوکه کند.
