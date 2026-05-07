به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تجاوز ناوهای آمریکایی به خلیج فارس و تنگه هرمز و دفاع غرورآفرین نیروی دریای سپاه پاسدارن سی بی اس در مطلبی نوشت: ناوهای جنگی یواساس تراکستون و یواساس میسون هدف حمله شدید ایران قرار گرفتند، حملهای که مقامات آمریکایی آن را شدیدتر و پایدارتر از حملاتی توصیف کردند که چند روز پیش به این ناوها صورت گرفت.
مقامات آمریکایی گفتند قایقهای تندروی ایرانی به اندازهای به ناوشکنها نزدیک شدند که ناوشکنها ناچار به استفاده از توپهای دریایی، سیستمهای تسلیحاتی نزدیک و سلاحهای نصب شده روی عرشه شدند.
مقامات همچنین گفتند که ایران در جریان این درگیری از پهپاد و موشک استفاده کرد.
.
.............
پایان پیام
نظر شما