نمایندگی روسیه در سازمان ملل از قطعنامه ضد ایرانی حمایت نمی‌کنیم

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۳
کد مطلب: 1811372
نمایندگی روسیه در سازمان ملل در ادامه اعلام کرد از تلاش‌ها برای گنجاندن ادبیات «نامتوازن» علیه ایران، در حالی که ریشه‌های اصلی بحران نادیده گرفته می‌شود، حمایت نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی روسیه در سازمان ملل از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواست با پیش بردن پیش‌نویس قطعنامه‌های تقابلی، به افزایش تنش‌ها دامن نزنند.

این نمایندگی همچنین هشدار داد تصویب قطعنامه‌های یک‌جانبه می‌تواند به موج تازه‌ای از تشدید تنش در منطقه خاورمیانه منجر شود.

نمایندگی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد مسکو موضع خود و نگرانی‌های اصلی‌اش درباره پیش‌نویس قطعنامه مطرح‌شده در شورای امنیت را به‌روشنی بیان کرده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: آزادی کشتیرانی در خلیج فارس تنها در صورت پایان یافتن درگیری‌ها و توقف عملیات نظامی بازخواهد گشت.

